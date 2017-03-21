Турпоток в Дубай из Екатеринбурга вырос в 2,5 раза после отмены виз

Публикации за 21.03.17

Туристы из Екатеринбурга после отмены виз стали чаще летать в ОАЭ: количество пассажиров, вылетевших из Кольцово, выросло в 2,5 раза. В феврале в Эмираты улетело 6,2 тысячи человек.

Напомним, консульство ОАЭ в России получило директиву о введении с 1 февраля выдачи бесплатных виз российским туристам по прилете в страну. Теперь российские туристы могут поставить штамп в паспорт за специальными стойками в аэропортах Эмиратов. Причем – совершенно бесплатно, хотя ранее виза стоила 85 долларов на человека. У визы по прибытии есть некоторые ограничения, о которых писал NDNews.ru, но большинства туристов они не касаются.

Как сообщает сегодня пресс-служба Кольцово, по итогам февраля пассажиропоток в Дубай из Екатеринбурга вырос более чем в два раза.

«За месяц аэропорт обслужил на данном направлении 6,2 тыс. человек, на 145% превысив результат аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что динамика пассажиропотока в Дубай в феврале в два раза опередила динамику количества пассажиров на международных направлениях из Кольцово в целом – по сравнению с февралем 2016 года пассажиропоток на международных направлениях вырос на 72%», – сообщили в Кольцово.

В подтверждение того, что на выбор страны для отдыха повлияла отмена виз, в аэропорту приводят статистику за прошлый месяц. В январе 2017 года резкого роста спроса на ОАЭ, несмотря на продолжительные каникулы в начале месяца, не было.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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