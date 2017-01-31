Визы в ОАЭ для граждан России станут бесплатными с 1 февраля

Публикации за 31.01.17

Консульство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России получило директиву о введении с 1 февраля выдачи бесплатных виз российским туристам по прилету в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России. Однако сама процедура получения виз пока не известна даже самим дипломатам.

Ранее сообщалось, что правительство ОАЭ одобрило указ, согласно которому российские граждане получают право получать туристическую визу в аэропортах Эмиратов при въезде. Первичная виза будет выдаваться на 30 дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней. Предполагалось, что нововведение заработает с 10 февраля. Новые визовые условия нацелены на укрепление сотрудничества между двумя странами, создание новых возможностей для развития экономики и укрепление позиций ОАЭ в качестве крупного туристического центра.

Как сообщал «Новый День», новые правила особенно актуальны для российских туристов-мужчин: в конце 2016 года многие не могли улететь на отдых из-за большой задержки с выдачами виз. По сообщениям представителей туррынка, задержки были связаны с дополнительными проверками в отношении мужчин.

По мнению некоторых агентов, правительство ОАЭ утвердило решение о выдаче виз российским туристам в аэропортах на фоне разговоров о скором открытии Египта: не исключено, что Эмираты рассчитывают сохранить турпоток в страну, который вырос из-за «закрытых» популярных египетских курортов.

Москва, Светлана Петрова

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