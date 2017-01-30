С февраля граждане России смогут получать визы в ОАЭ при въезде в страну

Публикации за 30.01.17

Екатеринбург (Новый День, служба информации РИА «Новый День») – Правительство ОАЭ одобрило указ, согласно которому граждане России получают право получать туристическую визу в аэропортах Эмиратов при въезде. Первичная виза будет выдаваться на 30 дней. Предполагается, что нововведение заработает с 10 февраля. Для российских туристов-мужчин это более чем актуально: в конце 2016 года многие не могли улететь на отдых из-за большой задержки с выдачами виз.

Накануне информационное агентство WAM сообщило, что премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум одобрил указ 24 от 2017 года, согласно которому граждане России смогут получить визу ОАЭ в аэропортах страны. Первичная виза будет предоставляться на 30 дней, после чего ее можно будет однократно продлить еще на 30 дней. Новые визовые условия должны укрепить сотрудничество между двумя странами, создать новые возможности для развития экономики, а также укрепить позиции ОАЭ в качестве крупного туристического центра.

По информации портала «Русские Эмираты», необходимые инструкции по данному вопросу уже ушли в органы исполнительной власти ОАЭ, а новая процедура начнет работать не позднее 10 февраля 2017 года, – пишет портал ProfiTravel.ru. При этом источник портала рекомендовал дождаться официального заявления по этому поводу.

Как отмечают турагенты, решение особенно актуально именно сейчас. Напомним, в конце 2016 года по всей России туристы мужского пола столкнулись с проблемами при выдаче виз ОАЭ: женщинам документы выдавали вовремя, а мужчинам – с большой задержкой. В итоге отдых у многих оказался либо сорван, либо сокращен. По сообщениям представителей туррынка, задержки были связаны с дополнительными проверками в отношении мужчин.

Добавим, по мнению некоторых агентов, правительство ОАЭ приняло решение о выдаче виз российским туристам в аэропортах на фоне разговоров о скором открытии Египта: не исключено, что Эмираты рассчитывают сохранить турпоток в страну, который вырос из-за «закрытых» Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Екатеринбург. Другие новости 30.01.17

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