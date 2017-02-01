Российским туристам, летящим в ОАЭ, визы стали оформлять по прилете и бесплатно

Публикации за 01.02.17

С сегодняшнего дня все желающие могут улететь в Объединенные Арабские Эмираты без оформления визы заранее: штамп в паспорт поставят уже по прилете. Большим плюсом для путешественников станет и то, что не нужно платить более 5000 рублей за оформление документов – виза для граждан стала России бесплатной.

Напомним, консульство ОАЭ в России получило директиву о введении с 1 февраля выдачи бесплатных виз российским туристам по прилете в страну. С сегодняшнего дня все российские туристы могут поставить штамп в паспорт за специальными стойками в аэропортах Эмиратов. Причем – совершенно бесплатно.

Арабские авиакомпании уже сообщили, что допускают до перевозки путешественников без виз. «Авиакомпания Emirates Airlines приглашает россиян в ОАЭ без предварительного оформления визы! В связи со вступающей в силу 1 февраля 2017 возможностью для граждан Российской Федерации получать 30-дневные визы Объединенных Арабских Эмиратов по прибытии в страну, уже сегодня Эмирейтс примет к перевозке рейсами EK134 и EK132 из Москвы, а также EK176 из Санкт-Петербурга держателей российских паспортов, путешествующих в Дубай без заранее оформленных виз. Начиная с 00:01 1 февраля, гражданам России, прибывающим в Международный аэропорт Дубая, достаточно пройти к стойкам миграционного контроля, где в паспорт будет бесплатно поставлена 30-дневная виза с возможностью однократного продления за дополнительную плату еще на 30 дней», – говорится в сообщении, разосланном авиакомпанией Emirates Airlines своим клиентам и партнерам.

По мнению экспертов туротрасли, послабление визового режима в ОАЭ привлечет в страну дополнительный турпоток, хотя и сейчас отели Эмиратов заполнены вплоть до апреля, – сообщают представители принимающих компаний. Кроме того, путешественники будут существенно экономить: до этого виза в ОАЭ стоила 80 долларов на человека (более 5000 рублей), то есть на семью приходилось выложить порядка 15-20 тысяч.

Также возможность получить визу в аэропорту бесплатно привлечет транзитных путешественников, они смогут так построить свое путешествие, чтобы выделить 1-2 дня на осмотр достопримечательностей Дубаи.

Добавим: принимающие компании, которые ранее занимались оформлением виз в ОАЭ, обещали вернуть деньги тем туристам, которые подали документы на визы до нововведения, но не успели их получить.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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