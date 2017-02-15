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Екатеринбург

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Публикации за 15.02.17

Из ОАЭ депортируют родителей с детьми, которые «вписаны» во взрослый паспорт, – у визы по прибытии есть ограничения

Из ОАЭ депортируют родителей с детьми, которые «вписаны» во взрослый паспорт, – у визы по прибытии есть ограничения

Турагенты из разных городов России сообщают, что столкнулись с ситуациями, когда по прилете в ОАЭ туристам отказали в выдаче бесплатной визы в аэропорту. Под депортацию попадают семьи с детьми, которые вписаны в родительский паспорт, а не имеют собственного. В генконсульстве Дубая в Москве подтвердили: у каждого въезжающего в страну малыша должен быть собственный документ. Также для получения визы лучше иметь медицинскую страховку, забронированный отель и застраховаться от визовых рисков.

Напомним, консульство ОАЭ в России получило директиву о введении . Теперь российские туристы могут поставить штамп в паспорт за специальными стойками в аэропортах Эмиратов. Причем – совершенно бесплатно. Однако две недели спустя после вступления в силу новых правил выяснилось: у визы по прибытии есть ограничения.

Как сообщают работники туротрасли из разных регионов России в одной из закрытых групп, пограничники в ОАЭ не пускают в страну семьи с детьми, если дети вписаны в паспорта родителей, а не имеют собственного, – . По словам турагентов, некоторых россиян сутки держали в аэропорту Дубая, пока выясняли все обстоятельства. Затем депортировали за счет туристов.

После возникновения проблемы Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах (ОАЭ) дало дополнительные разъяснения о получении виз по прибытию в страну.

«С 1 февраля 2017 г. вступило в силу решение Кабинета министров ОАЭ о предоставлении гражданам Российской Федерации визы по прибытии на бесплатной основе сроком на 30 дней с возможностью однократного платного продления на аналогичный срок. Вместе с тем, обращаем ваше внимание на то, что данное решение НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕТЕЙ граждан Российской Федерации, КОТОРЫЕ ВПИСАНЫ В ПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ. Все без исключения граждане России, которые хотели бы воспользоваться привилегией облегченного визового режима с ОАЭ, должны иметь отдельный паспорт. По местному законодательству также каждый человек, находящийся на территории ОАЭ, обязан иметь медицинскую страховку. В этой связи настоятельно рекомендуем перед поездкой оформить страховой полис, покрывающий весь срок вашего пребывания на территории ОАЭ», – говорится в сообщении Генерального консульства Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах (ОАЭ) .

Российские туроператоры также напоминают, что они не несут ответственности за выдачу виз по прибытии в аэропортах ОАЭ: решение принимают миграционные службы. В случае неполучения визы туристам придется самостоятельно оплатить авиабилеты в Россию. Стоимость тура оператор возвращать не обязан, поскольку им оплачены и номера в отеле, и авиабилеты. То есть визовый риск – обстоятельство, не зависящее от туроператора, в большинстве договоров это прописано, и исключений быть не может. Чтобы обезопасить себя, туристам советуют приобретать страховку от невыезда, в которую включены визовые риски.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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