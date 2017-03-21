Афророссиян учат хоккею, нырянию в прорубь и игре на балалайке – как в Екатеринбурге борются против расовой дискриминации (ВИДЕО)

Публикации за 21.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/3II5NfZvu5U?rel=0">Video</a>

Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, провозглашенный Генеральной ассамблеей ООН в 1966 году. В Екатеринбурге проблем с дискриминацией гостей из других стран, похоже, нет. Чернокожих иностранцев постоянно приглашают стать звездами традиционных русских забав: они ныряют в прорубь в аномальные для себя морозы, ездят на лыжах, играют на балалайке и даже дарят цветы дамам на 8 Марта от лица городской ГИБДД.

С 1966 года 21 марта силами ООН стало Международным днем борьбы за расовую дискриминацию. Дата выбрана в память жертв трагических событий в ЮАР: в этот день в 1960 году во время мирной демонстрации против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев были убиты полицией 69 человек.

Генеральный секретарь ООН в посвящённом этому дню послании 2006 года говорил, что успех в борьбе против расовой дискриминации зависит от обычных граждан: насколько они будут выступать против нетерпимости, насколько не будут мириться с дискриминационными актами в своей повседневной жизни.

NDNews.ru полностью поддерживает данный посыл. Как и различные организации в Екатеринбурге. Представители иных рас регулярно становятся участниками различных флешмобов, культурно-массовых мероприятий и прочих активностей. Часто гостей из Африки окунают в непривычную для них атмосферу и погружают в чисто русские традиции с головой. К примеру, в Екатеринбурге чернокожие жители катаются на лыжах, окунаются в прорубь, играют в хоккей. Как к этому относиться: как к экзотике, как к цирку – каждый решает для себя сам. Что же по этому поводу думают сами африканцы, смотрите на видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

От краденых велосипедов до наркосиндикатов и подкупа избирателей: о чем «пытали» депутаты главу ГУВД. / «Теперь будут выбирать – спасать человека или тушить лес», – уволенный сотрудник МЧС рассказал, чем обернется для региона реформа спасательной авиации (ВИДЕО). / Юго-Запад застрял в пробках из-за перекрытия улицы Московской (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»