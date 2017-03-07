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Екатеринбург

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Публикации за 07.03.17

Тюльпаны от чернокожего мачо и огнетушитель на память – как поздравляют женщин на Урале (ВИДЕО)

Тюльпаны от чернокожего мачо и огнетушитель на память – как поздравляют женщин на Урале (ВИДЕО)

Сегодня, 7 марта, ГИБДД, МЧС и футбольный клуб «Урал» поздравляли женщин с наступающим праздником. На площади Первой Пятилетки женщин-водителей останавливал экипаж ДПС. Смущенных женщин приглашали выйти и получить подарки от самых сильных и харизматичных мужчин Екатеринбурга.

Чисамба Лунгу, полузащитник футбольного клуба «Урал», который был признан лучшим игроком первой части сезона 2016-2017 по мнению болельщиков, каждой вручал букет тюльпанов. Представители ГИБДД дарили «сладкое» – шоколад и личное поздравление. Больше всего удивлялись подарку спасателей – огнетушитель заставлял заулыбаться даже самых стеснительных.

Чисамба Лунгу рассказал, что у него на родине, в Замбии, 8 Марта отмечают так же, как в России. Об историческом значении праздника, дискриминации женщин и революционных лозунгах и там никто не вспоминает. Традиционными цветами являются тюльпаны, их так же дарят всем женщинам, а в семье устраивается «ужин руками мужчин».

Журналистам футболист рассказал, то сегодня утром он и его жена Рода были озабочены болезнью дочерей (младшей, Сэлме Айрине, всего полгода). Но потрясающее самообладание спортсмена и искренность Чисамбы сделали свое: девушки, женщины и даже старушки почувствовали только тепло поздравлений. После окончания мероприятия съемочная группа NDNews.ru предложила футболисту записать обращение к жене Роде.

«Всеми моими успехами я обязан тебе, любимая. Прошу тебя, будь со мной всегда…»

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

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