МУГИСО решило продать аварийную плотину в Горном Щите / Если никто не купит, «подарок» получит мэрия (ВИДЕО)

Публикации за 21.03.17

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В преддверии паводка екатеринбургские депутаты опять вспомнили об аварийной плотине через речку Теплая в поселке Горный Щит. Сооружение давно находится в полуразрушенном состоянии и не справляется с напором воды – каждую весну близлежащие дома оказываются под угрозой затопления. В прошлом году городская дума направляла обращения на имя губернатора и главы регионального ГУ МЧС, предлагая провести срочный ремонт плотины за счет резервного фонда области. Как выяснилось, после депутатских писем областные власти решили избавиться от проблемного объекта.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о судьбе полуразрушенной плотины сегодня спросил депутат Дмитрий Сергин на совместном заседании профильных комиссий городской думы. И.о. замглавы администрации по вопросам благоустройства Тамара Благодаткова пояснила, что мэрия также неоднократно обращалась к МУГИСО с просьбой передать плотину в собственность Екатеринбурга. При этом городские чиновники заявляли условие – сооружение должно быть отремонтировано за областные деньги. «Почти десять лет писали письма, нам не передавали. Теперь плотина не работает. Организация, которая занималась ее эксплуатацией, банкротится. Плотина выставлена на торги за 2 миллиона рублей, они завершатся в апреле. Есть большие сомнения, что кто-то купит этот объект, поэтому, вероятно, он будет передан город в нынешнем состоянии», – посетовала чиновница.

«То есть эту проблему скидывают на нас», – возмутились депутаты. После чего председатель комиссии по горхозяйству Владимир Крицкий предложил коллегам обсудить вопрос о техническом состоянии всех плотин и мостов, которые относятся к Екатеринбургу. Правда, городская дума готова взяться за эту тему только осенью, перед версткой городской бюджета на 2018 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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