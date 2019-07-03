Проект восстановления аварийной плотины в Чкаловском районе обойдется в 2,6 миллиона рублей

Администрация Екатеринбурга потратит в общей сумме 2,6 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта плотины на реке Теплая в поселке Горный Щит. Сооружение уже давно находится в аварийном состоянии и с трудом выдерживает каждый весенний паводок.

Согласно документам муниципальной программы благоустройства, на разработку проекта заложено 522 тысячи рублей в 2019 году и 1,2 миллиона рублей в 2020 году. Информация о сроках проведения капремонта отсутствует.

По факту, в мегаполисе начат ремонт только одной аварийной плотины – на реке Шиловка вблизи поселка Зеленый Бор. В этом году власти города потратят на реконструкцию 17,9 миллионов рублей, из которых 10 миллионов дал областной бюджет. На 2020 год заложена сумма 39,5 миллионов, но участие региональной казны уже не предусмотрено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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