В свердловских городах началось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России»

Публикации за 22.03.17

В городах Свердловской области, где осенью пройдут выборы в органы местного самоуправления, начинается прием заявлений от желающих принять участие в праймериз партии «Единая Россия».

Как сообщается на сайтах местных отделений, выдвинуть свою кандидатуру имеет право любой гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, не являющийся членом иной политической партии, не имеющий судимости (в том числе снятой или погашенной) и не подвергающийся уголовному преследованию.

Даты приема документов различаются незначительно. В Первоуральске, где осенью выбирают только депутатов городской думы, выдвижение пройдет с 31 марта по 1 мая. В Нижнем Тагиле, где помимо думы будут выбирать еще и мэра, подать документы для участия в праймериз можно будет с 28 марта по 5 мая. В некоторых городах прием заявлений уже начался: в Новой Ляле и Алапаевске – с 20 марта, в Невьянске – с 17 марта.

При этом в большинстве муниципалитетов голосование будет закрыто для большинства горожан. Как пояснили NDNews.ru в пресс-службе СРО ЕР, в 42 территориях для проведения предварительного голосования выбрана третья модель, то есть голосовать будут специально отобранные оргкомитетом выборщики – члены партии и представители общественных объединений. В шести муниципалитетах – Алапаевске, Ирбите, Богдановиче, Сысерти, Бисерти и Краснотурьинске – предварительное голосование пройдет по второй модели: свой голос за «кандидатов в кандидаты» здесь смогут отдать жители, заранее обратившиеся с заявлением о включении в список избирателей.

И только в одном городе – Лесном – выбрана первая модель проведения предварительного голосования. Проголосовать 28 мая здесь смогут все желающие.

Напомним, выборы муниципальных дум 10 сентября пройдут в 30 городских округах и 19 муниципальных районах. Среди них – Алапаевск, Асбест, Верхняя Салда, Волчанск, Ирбит, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Лесной, Невьянск, Нижняя Тура, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Североуральск, Серов, Сосьва, Сухой Лог, Сысерть, Тавда и Туринск.

Наибольшая интрига связана с выборами в Нижнем Тагиле. Это единственный город в Свердловской области, где сохранились прямые выборы «единого» мэра. Действующий глава Сергей Носов еще год назад всерьез рассчитывал пойти на губернаторский пост, но в мае 2016 года ситуация радикально поменялась, и не исключено, что он все же будет баллотироваться на второй мэрский срок. Сам Носов пока официальных заявлений на этот счет не делал.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск. Другие новости 22.03.17

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