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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

«Автомобилист» отменил традиционный хоккейный матч против болельщиков

«Автомобилист» отменил традиционный хоккейный матч против болельщиков

Каждый год в честь закрытия хоккейного сезона ХК «Автомобилист» проводил матч против команды болельщиков. В этом году от традиции решили отступить – вместо этого на домашнем льду команды устроят массовое катание со спортсменами.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе хоккейного клуба, мероприятие пройдет днем в воскресенье, 26 марта, на льду КРК «Уралец». «В этом году мы решили изменить формат, чтобы у каждого болельщика была возможность лично пообщаться с игроками и покататься с ними на льду, где еще недавно проходили матчи КХЛ и МХЛ», – пояснили смену формата в клубе.

Там подчеркнули, что на лед пустят только тех болельщиков, кто будет обут в коньки – свои или взятые в прокате в КРК (он платный), но вход будет свободным для всех.

Добавим, что сейчас в основном составе команды в Екатеринбурге осталось не так много игроков – часть из них вызвана в национальные сборные (это легионеры), часть проходит реабилитацию после травм, полученных во время сезона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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