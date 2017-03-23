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Публикации за 23.03.17

«Эмиссар из резиденции» лишил Карамышева возможности писать партийные списки
Фото с сайта «Сысерть.онлайн»

«Эмиссар из резиденции» лишил Карамышева возможности писать партийные списки

Городская дума Сысерти сегодня приняла поправки в устав, отменяющие выборы в местную думы по партийным спискам. Этой осенью жители Сысерти будут выбирать себе новую думу по 10 двухмандатным округам по простой мажоритарной системе. Принять решение думе «помог» гость из областного центра.

Как сообщил NDNews.ru один из сысертских депутатов, сначала перевес был в пользу сторонников партийных списков, среди которых, по некоторым данным, и глава города Александр Карамышев, по совместительству он возглавляет местное отделение ЕР. На этой неделе состоялось заседание местного политсовета партии власти, где было принято решение, что на заседании думы фракция ЕР поддержит сохранение существующей смешанной системы выборов. Однако после этого в Сысерть нагрянула целая «ассамблея» из областного правительства во главе с управляющим Южным управленческим округом, бывшим мэром Каменска-Уральского Михаилом Астаховым. Единороссов снова собрали на совет, после чего они «прозрели» и изменили свое мнение. На состоявшемся сегодня заседании за отмену смешанной системы проголосовали 16 депутатов из 18.

Напомним, ранее в Сысерти состоялись публичные слушания по этому же вопросу. . Более десяти участников пожелали выступить, причем сторонников и противников смешанной системы, по мнению очевидцев, было примерно поровну. Но вот никакого голосования в конце проведено не было – вопрос оставили на откуп гордуме.

Переход муниципалитетов со смешанной системы выборов депутатов на мажоритарную .

Сысерть, Евгения Вирачева

Сысерть. Другие новости 23.03.17

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