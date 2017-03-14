Публичные слушания в Сысерти обошлись без голосования

Публикации за 14.03.17

Жители Сысерти так и не пришли к единому мнению о том, по какой схеме – мажоритарной или смешанной – следует избирать депутатов городской думы.

Как сообщил NDNews.ru депутат от КПРФ Михаил Кесельман, на публичные слушания, которые состоялись вчера вечером, пришло около 60 человек. Более десяти участников пожелали выступить, причем сторонников и противников смешанной системы, по мнению депутата, было примерно поровну. Но вот никакого голосования в конце проведено не было, что депутат посчитал нарушением.

Другой депутат, Ирина Летемина, рассказала, что подобным образом публичные слушания в Сысерти проводятся всегда. «Они предназначены для того, чтобы депутаты узнали мнение избирателей, а окончательное решение уже будет приниматься городской думой», – пояснила она. Ирина Летемина добавила, что для внесения изменений в устав города требуется не меньше 14 голосов, а дума уже сейчас работает в усеченном составе: один депутат досрочно сложил полномочия, второй, самый пожилой, уже заявил о таком желании. Если 14 голосов за переход на мажоритарную систему на ближайшем заседании 23 марта набрать не удастся, устав пока останется без изменений.

Напомним, в самом депутатском корпусе единства по этому вопросу нет. Даже некоторые из тех депутатов, кто в прежние годы избирался по спискам, считают, что среди «списочников» очень много случайных людей. Кроме того, говорят источники, мэру Александру Карамышеву, который одновременно является главой местного отделения ЕР, нетрудно составить список кандидатов исключительно из подходящих ему персон. Их оппоненты, напротив, считают, что партийные списки следует оставить, так как в одномандатных округах кандидаты от ЕР побеждают в основном благодаря административному ресурсу. Ходят слухи, что в школах и других подконтрольных администрации города учреждениях уже началась предварительная работа с руководителями, которые могут стать основными кандидатами на предстоящих осенью думских выборах.

Сходятся опрошенные депутаты в одном: действующий мэр Александр Карамышев приложит все усилия, чтобы вне зависимости от способа избрания получить осенью 2017 лояльную и управляемую думу. Что неудивительно с учетом того, что сейчас взаимоотношения главы и депутатов далеки от идиллических. Как уже сообщал NDNews.ru, ранее местные депутаты отправили в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой проверить законность закупки мэрией квартир для переселенцев из ветхого жилья у супруги мэра. По окончании проверки сотрудники прокуратуры сделали вывод: закупки 11 квартир не нарушили законодательство о контрактной системе. Но вместе с тем «Указанные обстоятельства подрывают авторитет органов государственной власти, создают условия для коррупциогенных проявлений и злоупотреблений со стороны должностных лиц», – резюмировали в прокуратуре. Добавим, что переход муниципалитетов со смешанной системы выборов депутатов на мажоритарную является общеобластным трендом.

Сысерть, Евгения Вирачева

Сысерть. Другие новости 14.03.17

Прокурор Екатеринбурга: новая транспортная схема не учитывает реалии сегодняшнего дня. / В Нижней Салде мужчина, отмечая 8 Марта, заколол своего собутыльника ножом из-за ревности к супруге (ФОТО). / С приходом весны прокуратура берет на контроль ремонт дорог в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»