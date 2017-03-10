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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

«Уральская рублевка» готовится к отмене выборов по партийным спискам

«Уральская рублевка» готовится к отмене выборов по партийным спискам

В понедельник, 13 марта, в Сысерти состоятся публичные слушания по принципиальному вопросу: выбирать депутатов гордумы по смешанной системе, как сейчас, или вслед за другими городами перейти на мажоритарную. Соответствующий проект решения думой уже подготовлен, но сначала его должны одобрить горожане.

В самом депутатском корпусе единства по этому вопросу нет, даже среди тех, кто в 2012 году избрался в думу от оппозиционных партий. Например, депутат Ирина Летемина, которая прошла по списку «Справедливой России», считает, что с учетом специфики Сысерти следует отказаться от списков и полностью перейти на выборы по округам. Она поясняет это тем, что депутаты-списочники зачастую оказываются случайными людьми, не несущими ответственности перед избирателями. Депутат привела в пример выборы 2012 года, когда по спискам КПРФ в гордуму попал 19-летний сын действующего на тот момент депутата заксо, который через год просто «устал» и сложил полномочия. Вероятно, имеется в виду сын Максима Серебренникова Глеб Серебренников. Кроме того, предполагает депутат, мэру Александру Карамышеву, который одновременно является главой местного отделения ЕР, нетрудно составить список кандидатов из подходящих ему персон.

Депутат-коммунист Михаил Кесельман, напротив, считает, что партийные списки следует оставить, так как в одномандатных округах кандидаты от ЕР побеждают в основном благодаря административному ресурсу. По его данным, в школах и других подконтрольных администрации города учреждениях уже началась предварительная работа с руководителями, которые могут стать основными кандидатами на предстоящих осенью думских выборах.

Сходятся опрошенные депутаты в одном: действующий мэр Александр Карамышев приложит все усилия, чтобы вне зависимости от способа избрания получить осенью 2017 лояльную и управляемую думу. Что неудивительно с учетом того, что сейчас взаимоотношения главы и депутатов далеки от идиллических.

Как уже сообщал NDNews.ru, ранее местные депутаты отправили в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой проверить законность закупки мэрией квартир для переселенцев из ветхого жилья у супруги мэра. По окончании проверки сотрудники прокуратуры сделали вывод: закупки 11 квартир не нарушили законодательство о контрактной системе. Но вместе с тем «, создают условия для коррупциогенных проявлений и злоупотреблений со стороны должностных лиц», – резюмировали в прокуратуре. Добавим, что переход муниципалитетов со смешанной системы выборов депутатов на мажоритарную .

Сысерть, Евгения Вирачева

Сысерть. Другие новости 10.03.17

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