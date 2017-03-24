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Екатеринбург

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Публикации за 24.03.17

В Свердловской области всего 4 коллекторских агентства захотели работать легально

В Свердловской области всего 4 коллекторских агентства захотели работать легально

Вступивший в силу федеральный закон о коллекторах запретил агентствам звонить по ночам и встречаться с должником чаще одного раза в неделю. Кроме того, задолжавший гражданин может отказаться от взаимодействия с коллекторами, «передав» свой долг судебным приставам. В Свердловской области по новым правилам согласились работать всего четыре фирмы, которые специализируются на возврате долгов. При этом жалобы на коллекторов не прекращаются, свердловчане с начала года написали свыше 30 обращений.

На сегодняшний день в государственном реестре, который ведет ФССП, зарегистрировано 100 коллекторских организаций. Из них всего 4 в Свердловской области, это компании «Авантаж», «Югория», «Арс Финанс» и агентство «Юридические технологии». «Трудно сказать, много это или мало. Сейчас мы находимся на шестом месте по количеству зарегистрированных коллекторских агентств. Предполагаем, что на этом месте и останемся. Наибольшее количество таких организаций зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге», – рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального управления ФССП Владимир Осьмак.

Представители ведомства также отметили, что компании, которые продолжают выбивать долги из граждан, но при этом не состоят в реестре, могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 14.57 КОАП РФ. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Но подобных прецедентов по Свердловской области пока не было.

В то же время, в список легальных коллекторов приставы могут занести только те фирмы, которые в документах указали основной вид деятельности как «возврат просроченной задолженности». На агентства с другим видом деятельности надзорная работа ФССП не распространяется, хотя они также могут работать на рынке кредиторской задолженности.

Жалобы граждан на коллекторов теперь тоже принимает служба судебных приставов. С начала года в ведомство поступило 32 обращения. Одно из них касалось зарегистрированного агентства в Свердловской области, еще семь были на фирмы, получавшие свидетельства в других регионах. «Были жалобы на ночные звонки коллекторов. В одном заявлении было указано, что коллектор позвонил 18 раз в течение двух недель, хотя по закону он может это сделать только 4 раза. По этим обращениям идет проверка», – рассказала начальник отдела по введению госреестра коллекторов УФСПП Елена Лебедева. По ее словам, не все жалобы были связаны с угрозами, часто люди просто интересуются, какие у них есть права при работе с коллекторами. В случае явных противоправных действий фирм информация об этом будет передаваться в органы МВД или прокуратуру.

Добавим, что осенью прошлого года только в Екатеринбурге было возбуждено в отношении коллекторов по статье «Самоуправство». Под статью попали коллекторы, которые угрожали гражданам расправой за невыплату кредитов, и имущество. Также известен случай, когда работник коллекторской фирмы на улице из-за долга в 3 тысячи рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

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