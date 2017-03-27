«Автомобилист» отказался от участия в Кубке Шпенглера

Публикации за 27.03.17

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» в текущем году не примет участие в предновогоднем хоккейном турнире «Кубок Шпенглера», который проходит в швейцарском Давосе. Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Крикунов.

«В принципе, там неплохо, можно участвовать, но все равно в новогодний перерыв надо делать перезагрузку, подтягивать физическое состояние игроков, а не выкладываться на полную. Думаю, больше не будем там участвовать – как минимум, на следующий год точно. Хотя полезно выступать на таких турнирах, надо играть с иностранными командами, может быть, проводить товарищеские игры», – приводит слова Владимира Крикунова агентство ТАСС.

Кубок Шпенглера ежегодно проходит в Швейцарии с 26 по 31 декабря. В турнире принимают участие местный клуб «Давос», сборная Канады, укомплектованная из игроков, выступающих в европейских чемпионатам, а также несколько приглашенных команд. Последние три года «Автомобилист» участвовал в розыгрыше кубка. В 2016 году екатеринбургские хоккеисты под руководством Владимира Крикунова заняли последнее место в своей группе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

ФК «Урал» сформировал команду болельщиков (ФОТО). / 20 прошедших модернизацию танков Т-72Б3 доставлено в Вооруженные силы РФ. / В Березовском вынесли приговор мужчине, убившему знакомого «на слабо». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»