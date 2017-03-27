Полицейского из отдела по борьбе с коррупцией за взятку в 1,5 миллиона отправили в колонию

Публикации за 27.03.17

Подполковник УЭБиПК Евгений Исаев приговорен к реальному лишению свободы. Полицейский обещал за взятку в 1,5 млн рублей прекратить проверку и вынести отказ в возбуждении уголовного дела, но был задержан при получении первой части взятки.

Свердловский областной суд только что вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении Евгения Исаева, бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по выявлению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Экс-полицейского обвиняли в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, полицейский узнал о возбужденном сотрудниками СК уголовном деле в отношении женщины, ее заподозрили в служебном подлоге. Полицейский вышел на знакомую этой женщины и пообещал добиться отказа в возбуждении уголовного дела за 1,5 млн рублей. «В действительности же какого-либо отношения к проводимым проверочным мероприятиям обвиняемый не имел и какого-либо влияния на принятие процессуального решения он оказать не мог», – указывают следователи. Женщина, в отношении которой велась проверка о служебном подлоге, согласилась. Но позже пошла на попятную, видимо, разобравшись в ситуации и полномочиях полицейского, и с соответствующим заявлением обратилась в УФСБ по Свердловской области.

Полицейского задержали во время передачи первой части денег – 200 тысяч рублей. Оперуполномоченный безуспешно попытался скрыться. Решения суда мужчина ожидал под домашним арестом.

Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь прокуратуры по Свердловской области Марина Канатова, Исаева приговорили к трем годам колонии общего режима, его взяли под стражу в здании суда. Кроме того, экс-полицейский лишается трех госнаград и звания.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Светлана Загороднева

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