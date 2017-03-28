Юных спортсменов из Новосибирска доставили в больницу Полевского с отравлением

Публикации за 28.03.17

В уральском спорткомплексе «Курганово» вспышка пищевых отравлений. В больницу попали дети, приехавшие на сборы из Новосибирска. На месте разбираются сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

Госпитализация понадобилась семерым детям, тренеру и маме одного из спортсменов, которые приехали на сборы в спортивный комплекс «Курганово» (бывшая база отдыха «Автомобилист») в Полевском районе Свердловской области. Сегодня они обратились за помощью к медикам с жалобами на рвоту, температуру, боли в животе. Всех отправили в ГБУЗ Свердловской области «Полевская центральная городская больница», где им поставлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит». Все пострадавшие приехали из Новосбирска, о том, что отравились ребята из других городов, не сообщается.

«Заместитель прокурора Полевского Елена Хамидулина выехала в спортивный клуб с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура в ходе проверки, проводимой с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, будет устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети и взрослые, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Также будут проверены договоры на поставку продуктов питания, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов питания, смывы с оборудования пищеблока, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин заболевания», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

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