Организаторам сборов в Курганово грозит уголовка из-за массового отравления

Публикации за 28.03.17

Следственный комитет начал проверку по факту сегодняшнего отравления детей в спорткомплексе «Курганово». Организаторам сборов грозит уголовное дело.

К проверке инцидента с массовым отравлением юных спортсменов и двух взрослых в спортивном комплексе «Курганово» подключились следователи. Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, по факту случившегося следственным отделом по г. Полевскому СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным СК, все отравившиеся питались в местной столовой.

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении приехавших из Новосибирска спортсменов. Семеро детей и двое взрослых обратились за помощью к медикам с жалобами на рвоту, температуру, боли в животе. Всех отправили в ГБУЗ Свердловской области «Полевская центральная городская больница», где им поставлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит».

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

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