«Отравились все команды, одному мальчику стало плохо на поле»: подробности ЧП в «Курганово»

Публикации за 29.03.17

На спортивной базе «Курганово» отравились не 9 человек, как сообщалось накануне, а гораздо больше. По словам мамы одного из детей, заболели дети не только из Новосибирска, в каждой из восьми команд, находившихся в спорткомплексе, были ребята с температурой и рвотой. Одному из детей стало плохо прямо на поле, а самого тяжелого ребенка, как говорят родители, экстренно отправили в родной город на самолете.

Напомним, вчера стало известно о массовом отравлении детей, которые приехали на сборы в спорткомплекс «Курганово». У ребят поднялась температура, началась рвота, заболели животы. По информации пресс-службы прокуратуры по Свердловской области, госпитализированы гости из Новосибирска – 7 детей и двое взрослых. Им поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит». Вчера на месте работали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, прокуратуры, в СУ СК по Свердловской области заявили о доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным СК, все отравившиеся питались в местной столовой.

Сегодня в редакцию NDNews.ru обратилась жительница Челябинска Лариса Киселева, мама одного из школьников, который также был на сборах. По ее словам, среди пострадавших – не только сибиряки. «У меня сын все еще в постели, температуры уже нет, но есть слабость. Разговаривала с родителями других детей нашей команды, у некоторых все еще температура. На сборах было восемь команд: «Сибирь» из Новосибирска, «Легион» из Тюмени, наш «Трактор», «Хризотил» из Асбеста, «Авангард», это Омск, «Юность», Екатеринбург, «Молот» из Перми и еще одна команда. Около сотни детей всего возрастом до 10 лет. И в каждой были ребята, которые слегли с отравлениями. И не только дети – у «Хризотила» тренеру плохо стало, заболели приехавшие с ребятами мамы, у кого-то бабушка. Новосибирских отправили в больницу, потому что им ехать далеко, а мы, остальные, взяли детей и уехали домой. Нашего ребенка к медикам отвели уже дома», – рассказала Лариса Киселева. Она также добавила, что, по рассказам других родителей, самого тяжелого ребенка из Новосибирска отправили домой самолетом.

Команда из Челябинска, как и большинство других, приехала в «Курганово» 25 марта, некоторые были на месте днем раньше. Закрытие должно было состояться вчера, но по понятным причинам сборы закрыли досрочно. Уже в ночь на 26 марта некоторые почувствовали недомогание. На следующий день заболевших прибавилось. «Одному мальчику, вратарю, стало плохо прямо на поле, ему укол делали. Многим стало плохо ночью на 28-е, это просто кошмар был. Мы посреди ночи искали, где нам хотя бы воду взять. Никого из персонала не было, только часам к двум-трем ночи нашли кого-то, кто дал воду из кулера. А так нам говорили: ну, пейте из-под крана. Все дети питались в столовой, но мы на столовую особо не грешим, мне кажется, там нормально все было. Вообще, корпуса там чистые, светлые, теплые. Но ужасный запах канализации, по всему корпусу, где мы жили, этот удушливый запах. Может быть, с водой связано. Нам пытались навязать, что заразу привезли дети из Новосибирска. Но я в это не верю, они поездом ехали, кто станет детей мучить и тащить на соревнования, если они уже болеют?» – отметила мама заболевшего мальчика. Еще одна претензия родительницы: из сотрудников спорткомплекса за произошедшее перед ними никто не извинился и уж тем более не предложил компенсацию: «Сборы платные, взносы около 25 тысяч, плюс на дорогу, плюс питание. Нам от них ничего не нужно. Но, наверное, «Сибири» они могли бы что-то предложить. Администрация нам сказала, мол, а что мы поделать можем, мы вам ничего не должны».

Уточнить новые подробности массового отравления детей в Роспотребнадзоре по Свердловской области не удалось, пресс-секретарь ведомства на звонки корреспондента NDNews.ru не отвечает. Телефоны самого спорткомплекса также молчат.

Полевской, Светлана Загороднева

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