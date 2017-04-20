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Публикации за 20.04.17

Сырые продукты готовили на одном столе: прокуратура выявила массу нарушений в СК «Курганово», где отравились дети

Сырые продукты готовили на одном столе: прокуратура выявила массу нарушений в СК «Курганово», где отравились дети

Прокуратура завершила проверку предприятия, которое обеспечивает питанием спортивный комплекс «Курганово» (бывший «Автомобилист»). Основанием для контрольных мероприятий послужило отравление семерых юных спортсменов из Новосибирска, приехавших на сборы, тренера и одного из родителей – все они попали в больницу с норовирусом, который имеет пищевой путь передачи.

Как передает корреспондент NDNews.ru, организацией питания гостей СК занимается фирма «Комфорт». «В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. Так, в холодильном оборудовании обнаружена приправа с истекшими сроками годности. Нарушаются требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки и реализации, – рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В смывах с кастрюли в овощном цехе обнаружены бактерии энтеробактер клоаце и другие».

Кроме того, отмечают в надзорном ведомстве, не соблюдались правила товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике. На кухне предприятия было недостаточно производственных столов – разделка сырого мяса и рыбы проводилась на одном столе. Не соблюдались и требования к маркировке пищевой продукции.

В отношении ООО «Комфорт» прокуратура возбудила административные дела, директору предприятия вынесли представление об устранении нарушений. Вместе с тем установлено, что СК несвоевременно информирует органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Поэтому административные дела возбудили и в отношении спорткомплекса.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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