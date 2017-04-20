Сырые продукты готовили на одном столе: прокуратура выявила массу нарушений в СК «Курганово», где отравились дети

Публикации за 20.04.17

Прокуратура завершила проверку предприятия, которое обеспечивает питанием спортивный комплекс «Курганово» (бывший «Автомобилист»). Основанием для контрольных мероприятий послужило отравление семерых юных спортсменов из Новосибирска, приехавших на сборы, тренера и одного из родителей – все они попали в больницу с норовирусом, который имеет пищевой путь передачи.

Как передает корреспондент NDNews.ru, организацией питания гостей СК занимается фирма «Комфорт». «В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. Так, в холодильном оборудовании обнаружена приправа с истекшими сроками годности. Нарушаются требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки и реализации, – рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В смывах с кастрюли в овощном цехе обнаружены бактерии энтеробактер клоаце и другие».

Кроме того, отмечают в надзорном ведомстве, не соблюдались правила товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике. На кухне предприятия было недостаточно производственных столов – разделка сырого мяса и рыбы проводилась на одном столе. Не соблюдались и требования к маркировке пищевой продукции.

В отношении ООО «Комфорт» прокуратура возбудила административные дела, директору предприятия вынесли представление об устранении нарушений. Вместе с тем установлено, что СК несвоевременно информирует органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Поэтому административные дела возбудили и в отношении спорткомплекса.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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