250 маленьких хоккеистов не пустили в «Курганово» из-за карантина (ФОТО, ВИДЕО) / Родителям пришлось срочно искать новое место для расселения спортсменов

Публикации за 29.03.17

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Детский хоккейный турнир на Кубок «Автомобилиста» оказался под угрозой срыва из-за массового отравления в СК «Курганово». Спорткомплекс накануне закрыли на карантин, после того как несколько детей, приехавших на сборы, были госпитализированы с температурой, рвотой и болью в животе. Уже сегодня в Свердловскую область приехали еще две с половиной сотни детей для участия в Кубке. Однако на территорию спорткомплекса в Курганово их не пустили.

«Всю ночь искали новую площадку для проведения турнира», – рассказал нашему агентству отец одного из маленьких хоккеистов. Лед удалось найти – соревнования уже проходят на площадке «Экспо-центра».

На Кубок «Автомобилиста» приехали дети из Омска, Уфы, Магнитогорска, Тюмени, Астаны (Казахстан).

Куда сложнее оказалась ситуация с расселением. Изначально предполагалось, что дети будут жить в Курганово, где стоимость размещения в номерах значительно ниже, чем в екатеринбургских гостиницах, – около 1000 рублей за человека.

В итоге до завтрашнего дня удалось расселить детей с родителями в близлежащих отелях. За это родителям пришлось дополнительно раскошелиться – на то, чтобы заселиться в екатеринбургские гостиницы ушло еще 70 тысяч рублей, помимо тех денег, что были изначально запланированы.

Напомним, на спортивной базе «Курганово» отравились дети, приехавшие на хоккейный турнир. По словам мамы одного из детей, заболели дети в каждой из восьми команд, находившихся в спорткомплексе, у них была температура и рвота, болели животы. Одному из детей стало плохо прямо на поле, а самого тяжелого ребенка, как говорят родители, экстренно отправили в Новосибирск на самолете. Большинство детей сейчас лечатся в больнице Полевского, здоровых же пришлось вывезти из опасного места.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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