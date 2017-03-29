NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 29.03.17

250 маленьких хоккеистов не пустили в «Курганово» из-за карантина (ФОТО, ВИДЕО) / Родителям пришлось срочно искать новое место для расселения спортсменов

250 маленьких хоккеистов не пустили в «Курганово» из-за карантина (ФОТО, ВИДЕО) Родителям пришлось срочно искать новое место для расселения спортсменов

Детский хоккейный турнир на Кубок «Автомобилиста» оказался под угрозой срыва из-за массового отравления в СК «Курганово». Спорткомплекс накануне закрыли на карантин, после того как несколько детей, приехавших на сборы, были госпитализированы с температурой, рвотой и болью в животе. Уже сегодня в Свердловскую область приехали еще две с половиной сотни детей для участия в Кубке. Однако на территорию спорткомплекса в Курганово их не пустили.

«Всю ночь искали новую площадку для проведения турнира», – рассказал нашему агентству отец одного из маленьких хоккеистов. Лед удалось найти – соревнования уже проходят на площадке «Экспо-центра».

На Кубок «Автомобилиста» приехали дети из Омска, Уфы, Магнитогорска, Тюмени, Астаны (Казахстан).

Новый День: 250 маленьких хоккеистов не пустили в ''Курганово'' из-за карантина (ФОТО, ВИДЕО)

Куда сложнее оказалась ситуация с расселением. Изначально предполагалось, что дети будут жить в Курганово, где стоимость размещения в номерах значительно ниже, чем в екатеринбургских гостиницах, – около 1000 рублей за человека.

В итоге до завтрашнего дня удалось расселить детей с родителями в близлежащих отелях. За это родителям пришлось дополнительно раскошелиться – на то, чтобы заселиться в екатеринбургские гостиницы ушло еще 70 тысяч рублей, помимо тех денег, что были изначально запланированы.

Напомним, на спортивной базе «Курганово» . По словам мамы одного из детей, заболели дети в каждой из восьми команд, находившихся в спорткомплексе, у них была температура и рвота, болели животы. Одному из детей стало плохо прямо на поле, а самого тяжелого ребенка, как говорят родители, экстренно отправили в Новосибирск на самолете. Большинство детей сейчас лечатся в больнице Полевского, здоровых же пришлось вывезти из опасного места.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

Аукцион по продаже екатеринбургской телебашни может быть отменен. / Гражданину Германии не дали вывезти из России медный крест XVIII века. / На Уралмаше уже год нет бульвара Культуры – его незаметно переименовали в улицу (ДОКУМЕНТ).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter