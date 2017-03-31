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Екатеринбург

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Публикации за 31.03.17

Причиной отравления юных хоккеистов на базе «Курганово» стал норовирус

Причиной отравления юных хоккеистов на базе «Курганово» стал норовирус

Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области подвел итоги расследования массового отравления детей-спортсменов из Новосибирска, приехавших на хоккейные соревнования в спортивный комплекс «Курганово».

По данным лабораторных исследований, возбудителем заболеваний стал норовирус. По предварительным данным, дети подхватили кишечную инфекцию, питаясь в столовой. Но фактор передачи вируса пока не установлен. Взятые пробы пищи, воды, смывы, а также материал от сотрудников пищеблока пока находятся в работе, сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за 28 и 29 марта за медпомощью обратились 10 человек, в том числе двое взрослых. Девять детей в больницу Полевского. На сегодняшний день все заболевшие выписаны.

Добавим, как стало известно NDNews.ru, 28 марта на злополучной спортивной базе (из Перми, Тюмени, Челябинска, Асбеста и других городов), приехавших на турнир. В местные больницы они не обращались, т.к. срочно разъехались по домам.

Стоит отметить, что из-за массового отравления детей спорткомлекс «Курганово» был закрыт на карантин, что создало трудности для участников детского хоккейного турнира за кубок «Автомобилиста». Маленьких хоккеистов из других регионов пришлось , что повлекло дополнительные траты для родителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

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