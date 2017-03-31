Причиной отравления юных хоккеистов на базе «Курганово» стал норовирус

Публикации за 31.03.17

Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области подвел итоги расследования массового отравления детей-спортсменов из Новосибирска, приехавших на хоккейные соревнования в спортивный комплекс «Курганово».

По данным лабораторных исследований, возбудителем заболеваний стал норовирус. По предварительным данным, дети подхватили кишечную инфекцию, питаясь в столовой. Но фактор передачи вируса пока не установлен. Взятые пробы пищи, воды, смывы, а также материал от сотрудников пищеблока пока находятся в работе, сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за 28 и 29 марта за медпомощью обратились 10 человек, в том числе двое взрослых. Девять детей были госпитализированы в больницу Полевского. На сегодняшний день все заболевшие выписаны.

Добавим, как стало известно NDNews.ru, 28 марта на злополучной спортивной базе отравились участники практически всех спортивных команд (из Перми, Тюмени, Челябинска, Асбеста и других городов), приехавших на турнир. В местные больницы они не обращались, т.к. срочно разъехались по домам.

Стоит отметить, что из-за массового отравления детей спорткомлекс «Курганово» был закрыт на карантин, что создало трудности для участников детского хоккейного турнира за кубок «Автомобилиста». Маленьких хоккеистов из других регионов пришлось срочно расселить в гостиницах, что повлекло дополнительные траты для родителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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