Сельскохозяйственный Нижний Тагил и горнолыжный Качканар: свердловские моногорода снова втягивают в странные проекты

Публикации за 28.03.17

Еще пять городов Свердловской области до конца этого года должны разработать заявки в Минэкономразвития на получение статуса территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как заявил сегодня на заседании Совета по реализации приоритетных инвестпроектов региона глава МИР Дмитрий Нисковских, речь идет о Нижнем Тагиле, Асбесте, Качканаре, Красноуральске и Серове.

Министр также рассказал о направлениях, которые планируется открыть в этих городах. По его словам, в Асбесте планируется развивать производство минеральной продукции и добычу полезных ископаемых, в Серове – сельское хозяйство и производство пищевых продуктов, там предлагается построить крупный свиноводческий комплекс, в Качканаре областные власти вновь задумались о строительстве горнолыжного комплекса. В Нижнем Тагиле должны встать на ноги лёгкая, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

Как минимум некоторые из этих планов не могут не вызвать серьезных сомнений. Например, о горном курорте в Качканаре говорили еще семь лет назад, но воз и ныне там. «Куршевель – Качканар, Качканар – Куршевель… Нормальное сравнение. Думаю, это правильно», – заявил в 2010 году губернатор Александр Мишарин. Мэр Сергей Набоких оценил объем финансирования спортивной составляющей программы по диверсификации моноэкономики города в 14-15 млрд рублей. Позже городские власти пытались и выбить областные деньги, и протолкнуть проект в федеральную программу по финансированию моногородов. Безуспешно. Сейчас на сайте уральского спортивного журнала на странице качканарского курорта висит объявление: «Внимание! В связи с геологической разработкой горы курорт не работает». А планы строительства свинокомплекса в Серове вызвали вопросы у замгенпрокурора по УрФО Юрия Пономарева. Недавно он адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение, где попросил его подумать об экологии. Напомним, местные жители беспокоятся, что инвесторы – челябинская фирма «Ариант» – изначально не заинтересованы в экологической безопасности чужого для них региона. При этом плюсов в открытии нового объекта найти не удается – даже на стройке работают челябинские вахтовики, и в городе опасаются, что и после открытия фермы серовчанам не достанется ни одного рабочего места. «Свиной навоз относят к третьему классу опасности. Если бы хоть рабочие места прибавились, можно было бы терпеть, все-таки деньги. Ходят слухи, что у нас будут работать те, кого планировалось сократить в Челябинской области, но не удалось. Такая «радость» нам не нужна», – говорят местные жители. Вызывают сомнения у мэров моногородов и данные сегодня рекомендации по числу создаваемых рабочих мест. Как заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов, до конца 2017 года в моногородах должно быть создано 14,6 тысяч рабочих мест, а в 2018 – еще восемь тысяч. При этом сам Орлов назвал цифру «амбициозной», но все же предложил утвердить паспорт программы по развитию моногородов именно с ней, возложив ответственность за достижение показателя на глав.

Добавим, что в Асбесте до конца 2018 года должно быть создано 1162 рабочих места, в Качканаре – 666, Нижнем Тагиле – 6602, Красноуральске – 734, Серове – 3826. «Да у меня на градообразующем предприятии столько работает, и то с приписками!» – жаловались друг другу на неподъемные задачи участники совещания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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