Замгенпрокурора Пономарев попросил Куйвашева не загрязнять Серов навозом в Год экологии (СКРИНЫ)

Публикации за 21.03.17

Заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Пономарев направил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение с просьбой не спускать на тормозах экологические проблемы региона. Прокурора возмутило строительство свинокомплекса под Серовом.

Генпрокуратура по УрФО начала проверку соблюдения экологической безопасности в Свердловской области. Речь идет о строительстве свинокомплекса в Серове – предполагается, что примерно в 10 км от города появится свиноферма-гигант на 250 тысяч голов. Это проект челябинского агрохолдинга «Ариант», в Свердловской области строительство ведет Серовский завод ферросплавов («дочка» ЧЭМП, владельца «Арианта»). При этом прохождение застройщиком экологической экспертизы – под вопросом. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, накануне Юрий Пономарев адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение, где описал проблему и попросил подумать об экологии. Среди прочего Пономарев указывает, что все вопросы о разрешениях на строительство фермы, которые направились в правительство региона, были переданы самому заводу.

NDNews.ru ранее писал об этой свиноферме. Местные власти, добавим, также готовы не обсуждать влияние комплекса на экологию: «Это коммерческий проект, администрация в нем не участвует. Задавайте все вопросы «Арианту», – такой ответ дали в пресс-службе администрации города. Местные жители беспокоятся, что челябинцы изначально не заинтересованы в сохранении экологии чужого для них региона. При этом плюсов в открытии нового объекта найти не удается – даже на стройке работают челябинские вахтовики, и в городе опасаются, что и после открытия фермы серовчанам не достанется ни одного рабочего места. «Свиной навоз относят к третьему классу опасности. Если бы хоть рабочие места прибавились, можно было бы терпеть, все-таки деньги. Ходят слухи, что у нас будут работать те, кого планировалось сократить в Челябинской области, но не удалось. Такая «радость» нам не нужна», – рассказывали ранее местные жители.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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