Миллиард двести. Астрономическую сумму екатеринбургского дорожного ремонта попытались отдать королям госзаказа – 2016

Публикации за 29.03.17

Всего несколько дней назад астрономическую сумму в 1 миллиард 200 миллионов рублей, предназначенную на ремонт дорог в Екатеринбурге, заказчики пытались передать двум компаниям – ОАО «Уралтрансспецстрой» и ООО «ГУДСР». Первая имеет обширные связи в среде заказчиков на уровне области, при это параллельно корпорация считается одним из крупнейших спонсоров партии «Единая Россия». Вторая традиционно выигрывала конкурсы на ремонт дорог в областном центре.

Обе корпорации за прошедший год стали королями госзаказа в области дорожного строительства – УТСС завоевала первое место с доходом порядка двух миллиардов рублей, ГУДСР заполучила портфель заказов на 1 млрд.870 млн. рублей. На этот раз имела место попытка распределения денег на общую сумму в 1,2 млрд. рублей. Подробности в материале NDNews.ru

27 марта комиссия Управления ФАС по Свердловской области несколько часов разбирала жалобы на аукционы по ремонту дорог Екатеринбурга в 2017 году, объявленные мэрией города. Стоит отметить, что заседание в антимонопольном заседании комиссии вел лично управлении вел начальник Управления ФАС Дмитрий Шалободов.

Два аукциона на общую сумму в 1,2 миллиарда рублей прошли утром того же дня, их победители были известны городским чиновникам до заседания. Предположительно, заказы могли поделить ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» и ОАО Трест «Уралтранспецстрой». Именно эти две компании ранее не раз выигрывали аналогичные аукционы, подготовленные сотрудниками администрации Екатеринбурга.

Изучив аукционную документацию, комиссия обнаружила ряд нарушений федерального законодательства. МКУ «Городское благоустройство», возглавляемое Юрием Ведерниковым, выступив в качестве заказчика, оградило дорожных гигантов от конкуренции, почему-то собрав в два лота ремонтируемые участки в разных районах города. Например, в Кольцово и на Уралмаше, на ВИЗе и Шарташе. Средняя дорожная компания фронт работ в 600 миллионов рублей потянуть не сможет – ей уготована участь бороться за милость генподрядчика и работать на него, не исключено, что по кабальным условиям. ТО есть расчет на крупного исполнителя.

Сотрудники УФАС по Свердловской области признали обоснованность ряда пунктов жалобы. В итоге результаты аукционов были отменены, в документацию должны быть внесены изменения, в отношении Юрия Ведерникова будет возбуждена «административка». А ремонт екатеринбургских дорог отложится как минимум на месяц.

Интересно, что Юрия Ведерникова некоторые СМИ прочат на место начальника ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Это означает выход городского клерка, под чьим руководством готовились отмененные конкурсы, на новый уровень. Любопытно, что главным лоббистом кандидатуры Ведерникова называют первого вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Стоит отметить, что если ООО «ГУДСР» и прежде считалась дорожной компанией, близкой в городским властям, то Трест УТСС в больше степени связывали именно с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».Например первый зам гендиректора «Треста УТССС» Михаил Малиновских – давний друг заместителя руководителя «УАД» Олега Мелехова. Малиновских, кстати, сам бывший функционер «Управления автомобильных дорог».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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