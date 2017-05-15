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Екатеринбург

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Публикации за 15.05.17

Заказ по реконструкции улиц у Макаровского моста за 800 млн получит ГУДСР

Заказ по реконструкции улиц у Макаровского моста за 800 млн получит ГУДСР

Реконструкцией улично-дорожной сети у Макаровского моста займется «Городское управление дорожно-строительных работ». Это единственный претендент, заявившийся на аукцион стоимостью более 800 млн рублей. Аукцион по разработке документации и реконструкции моста признан несостоявшимся.

Согласно документации на сайте госзакупок, ГУДРС получил заказ на выполнение работ по первому этапу реконструкции улично-дорожной сети у Макаровского моста. Аукцион в электронной форме прошел сегодня, была подана только одна заявка. Работы должны начаться с момента подписания контракта и завершиться не позднее 29 ноября 2019 года. Общая стоимость контракта ­ – 804 млн рублей. Под реконструкцию попадают улица Челюскинцев на участке от улицы Ельцина до переулка Красного и участок улицы Гражданской от Челюскинцев до дома № 9 по Гражданской. В рамках реконструкции подрядчик должен будет связать улицу Гражданскую с улицей Николая Никонова, а также решить вопрос с переустройством инженерных сетей и предусмотреть велодорожки.

Добавим, параллельно с этим аукционом должен был пройти аукцион на разработку документации и реконструкцию Макаровского моста. Стоимость этих работ – 940 млн рублей. Здесь обозначились два претендента, однако заявку одного участника отклонили, так как он «не представил конкретные показатели используемого товара, соответствующее значениям, установленным документацией». Наименования компаний не раскрываются. Электронный аукцион признали несостоявшимся.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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