Правоохранительные органы готовят операцию в отношении МКУ «Городское благоустройство» / Речь о возможной коррупции на 1,2 млрд рублей

Публикации за 31.03.17

Правоохранительные органы готовят спецоперацию в отношении МКУ «Городское благоустройство». Как сообщил NDNews.ru информированный источник, разработку чиновников начали в связи с двумя аукционами общей суммой на 1,2 млрд рублей, где был допущен ряд нарушений законодательства, которые вполне можно трактовать как коррупционные. На аукционы заявились две крупнейшие дорожно-строительные компании – ООО «ГУДСР» и ОАО «Трест Уралтрансспецстрой». Почему силовики готовят выемки документов, а возможно, что и задержания, – в материале NDNews.ru.

Всего месяц назад МКУ «Городское благоустройство» объявило два аукциона на ремонт полсотни участков городских дорог. Их поделили на два тендера (объединив в них ремонты на улицах в разных районах города), что и вызвало один из вопросов у антимонопольного управления по Свердловской области. Обычно подобного рода работы «торгуют» отдельно на каждую улицу, что позволяет снизить бюджетные траты и обеспечить большую конкуренцию. Здесь сразу все пошло не так.

На торги заявились два гиганта областного строительного рынка – ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой» и ООО «ГУДСР». Первое имеет обширные связи на уровне области, при этом корпорация считается одним из крупнейших спонсоров партии «Единая Россия». Вторая традиционно выигрывала конкурсы на ремонт дорог в Екатеринбурге и тоже имеет огромные ресурсы. Обе компании за прошлый год в Свердловской области получили наиболее крупные портфели госзаказа. УТСС – около двух миллиардов рублей. ГУДСР – 1 млрд 870 рублей.

Итак, реконструировать, по условиям аукционной документации (сумма аукциона – 500 млн 478 тыс. 347 рублей), подрядчики должны были следующие участки: переулок Базовый (от Объездной до дома №47), улица Трудовая (от дома №31 до выезда из города), улица Кировградская (от Машиностроителей до Бакинских Комиссаров), перекресток улицы Куйбышева и Розы Люксембург, улица 40-летия Октября (от XXII Партсъезда до Кировградской), переулок Черноморский, улица Академика Шварца, улицы Машиностроителей (от Донбасской до дома №13а по Машиностроителей), Фестивальная, Старых Большевиков (от Краснофлотцев до Фронтовых Бригад), переулок Утренний, улица XXII Партсъезда (от Фестивальной до 40-летия Октября), Объездная дорога (от Серафимы Дерябиной до Светлореченской), улицы Спутников, Торговая, Бахчиванджи (между съездами дороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово), Донбасская, Ручейная, а также дорога по Сибирскому тракту (от 13 км до транспортной развязки и улицы Трактовой).

Деньги со второго аукциона (689 млн 46 тыс. 705 рублей) будут потрачены на ремонт следующих улиц: Гурзуфской (от Радищева до Посадской), Папанина, Челюскинцев (от дома №25 до № 29), Посадской (от Гурзуфской до Репина), Радищева (от 8 Марта до Московской), Кирова (от Токарей до Заводской), Крауля (от Токарей до Крылова), Анри Барбюса (от Крылова до Пирогова), Халтурина (от Опалихинской до Готвальда), Юмашева (от Папанина до Хомякова), Репина (от дома № 6а по улице Металлургов до остановки «Контрольная»), Бебеля (от Донбасской до Таватуйской), 8 Марта (от Ленина до Бориса Ельцина), Малышева (от Московской до Репина), Серафимы Дерябиной (от Шаумяна до Объездной и от Токарей до Встречного), Токарей (от Кирова до Серафимы Дерябиной и от Кирова до Плавильщиков), Татищева (от Красноуральской до Заводской), Крылова (от Ключевской до Крауля), Верх-Исетский бульвар, Свердлова (от Карла Либкнехта до Челюскинцев), Попова (от Московской до Репина), Хомякова, Московская (от Пальмиро Тольятти до Челюскинцев), Долорес Ибаррури (от Кирова до Верх-Исетского бульвара), Мельникова, а также Карла Либкнехта (от Первомайской до Свердлова).

Из материалов госзаказов очевидно, что масштаб работ довольно велик. И, как минимум, возникают вопросы о том, как с ними справиться без привлечения субподрядчиков. Параллельно в ФАС стали поступать жалобы от других участников рынка ремонта дорог – на то, почему объявлены такие большие тендеры, нет ли в этом ограничения конкуренции и т.д. Как сообщает корреспондент NDNews.ru, 27 марта комиссия УФАС по Свердловской области разбирала эти жалобы несколько часов. Заседание комиссии вел лично начальник управления Дмитрий Шалободов. И в итоге вынес представление: аукционы приостановить.

В ходе заседания УФАС стало известно о том, что, оказывается, вышеупомянутые торги не являются бесконкурентными. В них есть третий участник – ООО «ПромСтройДекор». И участник, как оказалось, небезынтересный.

Дело в том, что победителя и обладателя второго места называют уже по завершении аукциона. Обычно публикуются первый и второй номера – так как если победитель вдруг откажется от подряда, ему потребуется замена. Всех остальных в открытых базах данных именуют анонимными. Полный список имеет право получить УФАС по запросу, в случае плановой проверки или поступления жалобы кого-либо из подрядчиков, считающих, что в ходе тендера был нарушен закон. ООО «ПромСтройДекор» фигурирует в обоих аукционах. Согласно ЕГРЮЛ (система «Контур.Фокус») эта компания, если верить системе, имеет лицензии исключительно на «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации». А, значит, сама не вправе выполнять дорожные работы.

«Считается, что ранее эту структуру влиятельные персоны заводили на дорожные объекты, и она работала исключительно через субподрядчиков, – поделилcя мнением один из инициаторов разбирательства в ФАС. – Это такой своего рода способ загребать жар чужими руками». И понадобилось участие ООО «ПромСтройДекор» если речь действительно идет о картельном сговоре, чтобы сымитировать конкурентные торги и интерес потенциальных подрядчиков к аукциону. Причем очевидно, что заранее было известно: аукционная комиссия заранее забракует кандидата. Это явно осознавали участники гипотетического «свердловского картеля».

Но, похоже, события начали складываться не по плану. УФАС заинтересовали и участники, и масштаб тендеров, и прочие условия. В частности в решении комиссии антимонопольной службы (имеется в распоряжении редакции) отмечено, что согласно проекту госконтракта он начинается с заключения и длится до выполнения самих работ. «Т.е. окончание и срок действия контракта напрямую зависит от воли сторон действующего контракта» – иными словами, в случае, если стороны сочтут, что подрядчик не вписывается в срок исполнения контрактов – просто не успевает, – то дорожные работы можно продлять едва ли не бесконечно.

«Сейчас аукционы приостановлены. В понедельник ожидается итоговое заседание комиссии антимонопольного управления», – сообщила официальный представитель УФАС по Свердловской области Анастасия Насонова.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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