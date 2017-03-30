Во время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге объявят сухой закон

Публикации за 30.03.17

В Екатеринбурге во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году будет введен своеобразный сухой закон. Рестораторы и владельцы точек розничной продажи горячо обсуждают ситуацию в соцсетях, подумывая закрываться полностью на тот период. Корреспондент NDNews.ru выяснил, будут ли введены ограничения, и как они будут действовать.

О том, что в Екатеринбурге во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году будут действовать ограничения по продаже спиртных напитков, написал ресторатор Андрей Семенов. «Информация из первых рук. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически. Я фуею дорогая редакция. Обещали дать проект закона. Ну, и если так, единственный вариант на это время просто закрыться», – написал он на своей странице в Facebook.

Информацию NDNews.ru прокомментировал вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин, который курирует подготовку к ЧМ. «Мы видели, что творилось в Марселе, поэтому в дни матчей подобного рода ограничения будут действовать. Вспомните, когда у нас проводятся Дни города, мы центральную зону делаем свободной от алкоголя. Это будет взято за аналогию», – сказал он.

Болельщики на Евро-2016 Болельщики на Евро-2016 Болельщики на Евро-2016

Действительно, во время проведения крупных городских мероприятий, в розничной продаже нет алкоголя, но это касается только квадрата в центральной части Екатеринбурга. Как правило, это периметр, ограниченный улицами Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Челюскинцев и переулка Красного. Правда, во время ЧМ территории, где будет запрещена торговля алкоголем, будут, скорее всего, другими. В администрации Екатеринбурга пока не уточняют, каких именно мест коснется ограничение, а также временных рамок – до события еще 1,5 года. Однако можно предположить, что это будут территории, прилегающие к Центральному стадиону и фан-зоне в ЦПКиО. Аналогичные запреты будут действовать не только в Екатеринбурге, но и во всех городах-хозяевах мундиаля.

Добавим, что, скорее всего, ограничения не коснутся спонсора и официального партнера ЧМ, который занимается поставками пива.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

Екатеринбург окрасится в синий цвет в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом. / В Сухом Логу у местных жителей из-за газовиков отобрали дома (ВИДЕО). / В Екатеринбурге из-за снегопада произошло уже почти 40 ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»