российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 февраля 2018, 14:08 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге ограничат продажи алкоголя во время матчей ЧМ

В Екатеринбурге в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу в розничных магазинах будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Запрет коснется торговых точек, примыкающих к площадке фестиваля болельщиков, и тех, что находятся на территории вокруг стадиона «Екатеринбург Арена», сообщают «Известия».

Продажа алкоголя будет запрещена за три часа до начала матча и еще через час после их завершения. При этом «сухой закон» не будет действовать в заведениях общепита. Соответствующий нормативный акт планируется принять в Свердловской области в апреле. По данным издания, аналогичные меры будут действовать практически во всех российских городах, где пройдут матчи ЧМ-2018.

Напомним, в Екатеринбурге состоятся четыре матча Чемпионата мира по футболу. 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня встретятся команды Франции и Перу, 25 июня пройдет матч между Японией и Сенегалом, 27 июня Мексика поборется со Швецией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

На дублере Сибирского тракта перевернулся грузовик с пивом (ФОТО). / «Атомстройкомплекс» судится с мэрией Екатеринбурга из-за дорожного ремонта. / В Пионерском загорелась типография. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Во время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге объявят сухой закон

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургские отели за накрутку цен на время ЧМ

Жителей Паркового ждет коллапс во дворах – мэрия закрывает парковку возле ЦПКиО на время матчей ЧМ

Центр выдачи паспортов болельщиков откроется на этой неделе в Екатеринбурге

Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге автомобилистов ждет эвакуация машин (КАРТА)

Вокруг «Екатеринбург Арены» выставят полсотни круглосуточных постов охраны

Екатеринбуржец сдал квартиру на время ЧМ за 1,5 миллиона

Участникам ЧМ-2018 разрешили ездить по полосам для общественного транспорта

Семь отелей Екатеринбурга попали в черный список Ростуризма, завысив цены на время ЧМ до 485% (СПИСОК)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров