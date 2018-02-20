В Екатеринбурге ограничат продажи алкоголя во время матчей ЧМ

В Екатеринбурге в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу в розничных магазинах будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Запрет коснется торговых точек, примыкающих к площадке фестиваля болельщиков, и тех, что находятся на территории вокруг стадиона «Екатеринбург Арена», сообщают «Известия».

Продажа алкоголя будет запрещена за три часа до начала матча и еще через час после их завершения. При этом «сухой закон» не будет действовать в заведениях общепита. Соответствующий нормативный акт планируется принять в Свердловской области в апреле. По данным издания, аналогичные меры будут действовать практически во всех российских городах, где пройдут матчи ЧМ-2018.

Напомним, в Екатеринбурге состоятся четыре матча Чемпионата мира по футболу. 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня встретятся команды Франции и Перу, 25 июня пройдет матч между Японией и Сенегалом, 27 июня Мексика поборется со Швецией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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