Чудеса: официально бульвара Культуры в Екатеринбурге никогда не было, люди десятилетиями жили по несуществующим адресам

Публикации за 31.03.17

В администрации Екатеринбурга объяснили, как произошло, что известный всем бульвар Культуры в марте 2016 года вдруг стал улицей и об этом никому не сообщили. Оказывается, в городе никогда и не было бульвара Культуры – во всех официальных документах он значился как «улица Культуры». Как так получилось, что в паспортах местных жителей в строке прописка записано «бульвар», никто не знает. Это повод для архивного исследования, считают в мэрии: видимо, когда-то некто напутал, записав новый объект уличной сети как бульвар, и с тех пор путаница тянулась годами.

Как писал 29 марта NDNews.ru, бульвар Культуры на Уралмаше еще год назад незаметно переименовали в улицу. Постановление «О внесении изменений в государственный адресный реестр», в котором наряду с другими элементами улично-дорожной сети из документов исчезает легендарный бульвар, было опубликовано еще 1 марта 2016 года. Однако целый год об изменениях не сообщали ни жителям района, ни каким-либо заинтересованным службам. Как утверждали сотрудники учреждений на Уралмаше, весь год им продолжают приходить официальные документы с адресом «бульвар Культуры», в том числе из администрации Орджоникидзевского района. Где, к слову, тоже вчера заявили, что о переименовании слышат впервые.

Отметим, Википедия по поводу этого бульвара указывает следующее: «Бульвар Культуры – бульвар в Екатеринбурге. В Росреестре большинство домов имеют адрес «улица Культуры». На планах жилого района Уралмаш начала 1930-х годов указано название «проспект Культуры»».

Сегодня в мэрии Екатеринбурга NDNews.ru официально подтвердили: бульвар Культуры действительно стал улицей. А точнее – всегда был улицей, по крайней мере, в официальном адресном реестре – улица Культуры там фигурирует с 1940 года. Но по какому-то неизвестному стечению обстоятельств или по чьей-то ошибке давно в прошлом объект уличной сети стал называться «бульвар Культуры», название прочно засело в головах жителей Екатеринбурга, а также появилось на адресных табличках и не только. Официальные ведомства тоже выписывали документы с наименованием «бульвар». Хотя оснований для этого не было, – подчеркнули в мэрии.

Выпущенное в марте 2016 года постановление администрации о переименовании ряда улиц касалось приведения адресного реестра в Екатеринбурге в порядок связи с требованием федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ, который определяет порядок ведения адресов в РФ. «Федеральная налоговая служба определена оператором федеральной информационной адресной системы. …ФНС осуществляет, в том числе, создание и ведение государственного адресного реестра. При этом органы местного самоуправления обязаны проверить достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах и при необходимости внести изменения в указанные сведения. В адресном реестре Екатеринбурга имеются сведения об элементе улично-дорожной сети «улица Культуры»: инвентаризационные книги, начиная с 1940 года, со списками улиц содержат информацию об элементе улично-дорожной сети «улица Культуры». Генеральным планом Свердловска 1947 года в составе рабочих чертежей утверждена улица Культуры. Вид элемента – улица, подтверждается также ведомостью перенаименования домов по Орджоникидзевскому району в соответствии с решением Орджоникидзевского Райисполкома за № 301 от 11.10., – говорится в справке администрации Екатеринбурга, предоставленной NDNews.ru. – Информация об основаниях внесения в ФИАС элемента улично-дорожной сети «бульвар Культуры» в Администрации города Екатеринбурга отсутствует».

Таким образом, улица на Уралмаше официально должна была обрести историческое название – раз документов о ее переименовании в бульвар не обнаружено. Все эти данные были переданы в ФНС.

В мэрии города подчеркнули, что содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах обязательны для использования органами государственной власти, органами местного самоуправления, в том числе и при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Но как так получилось, что годами многие МУПы, районная администрация и прочие органы выписывали документы с адресом «улица Культуры», пока не ясно.

«У нас есть на руках справки о подтверждении адреса от разных лет, в том числе от 2009, 2014, 2015 годов. Справки выдает Главархитектуры, и в них указано «улица Культуры». Почему другие органы выдают справки с наименованием «Бульвар» – вопрос философский. Вероятно, это повод для архивного исследования – где именно произошел сбой и стало писаться и улица, и бульвар. В мэрии таких документов нет, во всех имеющихся у нас архивах есть только «улица Культуры», – пояснили NDNews.ru в городской администрации.

Также в мэрии подчеркнули, что по закону не обязаны рассылать уведомления о переименовании улиц в МЧС, скорую помощь и иные службы – это обязанность ФНС. Однако постановление было направлено для ознакомления. Но, видимо, не все службы заметили среди 200 названий объектов улично-дорожной сети «улицу Культуры».

У рядовых жителей не должно быть проблем с пропиской и адресом, – подчеркнули в мэрии.

«Всем заинтересованным в предоставлении информации об актуальных адресах лицам необходимо обращаться в адрес оператора ФИАС в лице Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 11) либо на официальный сайт Федеральной налоговой службы России (fias.nalog.ru)», – уточнили в горадминистрации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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