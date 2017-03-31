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Екатеринбург

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Публикации за 31.03.17

Угрозы подействовали: все депутаты заксобрания отчитались о доходах в срок

Угрозы подействовали: все депутаты заксобрания отчитались о доходах в срок

Все депутаты областного заксобрания уже сдали в соответствующую профильную комиссию сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Об этом сообщил NDNews.ru председатель комиссии, депутат Владимир Никитин.

При этом срок опубликования этих данных на сайте заксобрания строго не оговаривается – решение о нем принимает комиссия по контролю за достоверностью представленных сведений после проведения необходимых проверок. Как правило, это происходит не раньше июля.

Напомним, в этом году Владимир Никитин особенно настойчиво уговаривал коллег не затягивать со сдачей деклараций, особенно это касалось депутатов, избранных впервые. То же самое происходило и в областном правительстве: первый вице-губернатор Владимир Тунгусов потребовал, чтобы , а управляющие управленческими округами – муниципальным депутатам.

Публично свою декларацию в этом году В 2016 году глава города заработал чуть меньше 2,5 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

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