Угрозы подействовали: все депутаты заксобрания отчитались о доходах в срок

Публикации за 31.03.17

Все депутаты областного заксобрания уже сдали в соответствующую профильную комиссию сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Об этом сообщил NDNews.ru председатель комиссии, депутат Владимир Никитин.

При этом срок опубликования этих данных на сайте заксобрания строго не оговаривается – решение о нем принимает комиссия по контролю за достоверностью представленных сведений после проведения необходимых проверок. Как правило, это происходит не раньше июля.

Напомним, в этом году Владимир Никитин особенно настойчиво уговаривал коллег не затягивать со сдачей деклараций, особенно это касалось депутатов, избранных впервые. То же самое происходило и в областном правительстве: первый вице-губернатор Владимир Тунгусов потребовал, чтобы все министры подали пример своим подчиненным, а управляющие управленческими округами – муниципальным депутатам.

Публично свою декларацию в этом году опубликовал пока только мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В 2016 году глава города заработал чуть меньше 2,5 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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