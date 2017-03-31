Проигравший выборы в ЕГД единоросс пытался отменить их результаты через «майдан»

Публикации за 31.03.17

Действия бывшего кандидата в депутаты городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Владимира Стругова проверят правоохранительные органы: в минувшее воскресенье он собрал несанкционированный митинг с требованием отправить в отставку главу избиркома Илью Захарова, главу администрации Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова и отменить результаты выборов.

Напомним, «Единая Россия» проиграла довыборы в ЕГД, состоявшиеся 19 марта. По мнению экспертов, проигрыш был закономерен: партия власти не смогла объединить ресурсы, не привлекала профессионалов, недооценила соперников и так далее. Однако смириться с этим фактом кандидат Владимир Стругов, которого поддерживал депутат заксобрания Игорь Володин, не пожелал. В тот же день, когда по всей стране митинговали сторонники Навального, 26 марта, он вывел на улицы Орджоникидзевского района несколько сотен человек с требованиями отменить результаты выборов. Митинг при этом санкционирован не был. Должностные лица, которых Стругов обвинил в своем проигрыше, оставлять это без внимания не намерены.

«Человек от бессилия мучается, – считает председатель избиркома Илья Захаров. – Но, на мой взгляд, он ведет себя не по-мужски. Во время кампании он приходил ко мне в избирком, говорил, как он меня уважает, обещал, что будет «самым договороспособным депутатом», а теперь за спиной – вот такое. Кроме того, если он, как он говорит – за закон, то почему сам использует незаконные методы? Решения избиркома не отменяются несанкционированными митингами. Я бы оставил это без внимания, в конце концов, не ему решать – в отставку Захарова или не в отставку, сейчас идет формирование нового состава избиркома, оно покажет. Но майданы нашему городу накануне выборов губернатора и президента не нужны. Наш город всегда был демократичным. Всякое бывало, но никогда не звучало требования отменить итоги выборов через митинги. Отменить решение избирательной комиссии или другого органа у нас в стране может только суд».

Илья Викторович также сообщил, что в правоохранительные органы и областное министерство общественной безопасности направлено письмо с просьбой дать оценку действиям Владимира Стругова.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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