NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 31.03.17

Екатеринбургу и Нижнему Тагилу разрешат отказаться от партийных списков

Екатеринбургу и Нижнему Тагилу разрешат отказаться от партийных списков

В ближайшее время в свердловское заксобрание будет внесен законопроект, позволяющий Екатеринбургу и Нижнему Тагилу отказаться от партийных списков на муниципальных выборах, если они сочтут это целесообразным.

Как рассказал NDNews.ru автор законопроекта, коммунист Вячеслав Вегнер, он предлагает именно не отменить выборы по партспискам, а дать двум крупнейшим городам области возможность самим решать, по какой схеме им избирать свои городские думы. Федеральное законодательство такую возможность допускает.

Напомним, сейчас Избирательный кодекс Свердловской области предусматривает применение смешанной избирательной системы на выборах депутатов представительных органов с численностью 26 и более депутатов (думы Екатеринбурга и Нижнего Тагила). Вегнер предлагает разрешить муниципалитетам или вовсе отказаться от партийных списков, или снизить их долю – например, в Екатеринбурге уже на неофициальном уровне .

Пока документ в заксо не внесен: автор обсуждает его с коллегами.

Напомним, ранее от выборов по спискам отказались Каменск-Уральский, Первоуральск и ряд других городов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

ФК «Урал» стартует на чемпионате по киберфутболу (ФОТО). / У осужденного свердловского чиновника приставы отобрали коллекцию ружей и пистолетов. / Проигравший выборы в ЕГД единоросс пытался отменить их результаты через «майдан».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter