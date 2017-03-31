Екатеринбургу и Нижнему Тагилу разрешат отказаться от партийных списков

Публикации за 31.03.17

В ближайшее время в свердловское заксобрание будет внесен законопроект, позволяющий Екатеринбургу и Нижнему Тагилу отказаться от партийных списков на муниципальных выборах, если они сочтут это целесообразным.

Как рассказал NDNews.ru автор законопроекта, коммунист Вячеслав Вегнер, он предлагает именно не отменить выборы по партспискам, а дать двум крупнейшим городам области возможность самим решать, по какой схеме им избирать свои городские думы. Федеральное законодательство такую возможность допускает.

Напомним, сейчас Избирательный кодекс Свердловской области предусматривает применение смешанной избирательной системы на выборах депутатов представительных органов с численностью 26 и более депутатов (думы Екатеринбурга и Нижнего Тагила). Вегнер предлагает разрешить муниципалитетам или вовсе отказаться от партийных списков, или снизить их долю – например, в Екатеринбурге уже на неофициальном уровне обсуждали возможность снизить долю «списочных» депутатов с 50% до 25%.

Пока документ в заксо не внесен: автор обсуждает его с коллегами.

Напомним, ранее от выборов по спискам отказались Каменск-Уральский, Первоуральск и ряд других городов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

ФК «Урал» стартует на чемпионате по киберфутболу (ФОТО). / У осужденного свердловского чиновника приставы отобрали коллекцию ружей и пистолетов. / Проигравший выборы в ЕГД единоросс пытался отменить их результаты через «майдан». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»