Нижнетагильские следователи начали проверку после нападения собак на ребенка

Публикации за 03.04.17

В Нижнем Тагиле следователи начали проверку после сообщений о нападении стаи бродячих собак на ребенка. Мальчику пришлось спасаться на горке.

О проверки следователи сообщили после публикаций в СМИ о стае бродячих собак в Нижнем Тагиле. Стая уже месяц держит в страхе жителей нескольких домов по улице Чернышевского. 2 апреля несколько агрессивных животных пытались напасть на взрослого мужчину, а затем на мальчика. Ребенок успел забраться на горку.

«В ходе проверки следователем СКР будет проведён комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, изложенных в публикации СМИ. Устанавливаются лица, которые пострадали от бродячих собак, а также возможные очевидцы произошедшего. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, два месяца назад в деревне Пальмино под Тавдой две собаки напали на девочку и загрызли ее насмерть. Псы оказались домашними. «В ходе опросов выяснилось, что эти собаки всегда действовали вдвоем. Они держали в страхе всю округу, вели себя крайне агрессивно. Постоянно нападали на более мелких сородичей и убивали их. Хозяева натаскивали их на дичь, диких животных, использовали на охоте. Жители жаловались на псов, просили предпринять меры. Но собаки продолжали бегать по деревне без намордников. Последствия этого теперь известны…» – комментировали в прокуратуре.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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