Опубликованы ФОТО с места трагедии, где собаки загрызли ребенка

Публикации за 06.02.17

Появились первые фотографии из деревни Пальмино Таборинского района Свердловской области, где 5 февраля охотничьи собаки загрызли насмерть 7-летнюю девочку.

Как передает корреспондент NDNews.ru, снимки нашему агентству предоставили сегодня пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и региональной прокуратуры. На фото запечатлено место трагедии, где снег возле горки забрызган кровью и обнаружены крупные собачьи следы. Также сфотографированы сами собаки-убийцы, их лапы, покрытые кровью, и хозяева псов.

Напомним, бездыханное тело 7-летней девочки обнаружили вчера около 14:10 подростки. Тело лежало на детской площадке возле местного ДК. Медик констатировал, что дикие животные перегрызли малышке шею. Собаки, по словам очевидцев трагедии, кружили неподалеку от трупа. При этом сам момент нападения животных на ребенка никто не видел. Но раны от зубов и когтей, что были обнаружены на теле, говорили сами за себя.

Семья погибшей девочки считалась благополучной, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала. Девочка жила в деревне с матерью и братом. 31-летняя мама подростка ранее развелась с супругом и в последнее время встречалась с мужчиной, который работает вахтовым методом. В день трагедии ни отчима, ни матери в Пальмино не было. 7-летнюю девочку оставили под присмотром бабушки и дедушки, поскольку мужчина уехал на заработки, а женщина отправилась в роддом. По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, накануне трагедии она родила третьего ребенка. Бабушка с дедушкой 5 февраля отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Те отправились к дворцу культуры. Дети играли возле горки, но через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна, так как подружки пошли на репетицию в ДК.

Сейчас в Пальмино работают съехавшиеся со всей округи эксперты. Под руководством прокурора Таборинского района Василия Тафинцева полицейские и следователи выясняют, что же случилось в тот короткий промежуток времени, пока подружек не было с девочкой и почему на безобидного ребенка накинулись домашние псы.

«В ходе опросов выяснилось, что эти собаки всегда действовали вдвоем. Они держали в страхе всю округу, вели себя крайне агрессивно. Постоянно нападали на более мелких сородичей и убивали их. Хозяева натаскивали их на дичь, диких животных, использовали на охоте. Жители жаловались на псов, просили предпринять меры. Но собаки продолжали бегать по деревне без намордников. Последствия этого теперь известны…» – отметила Канатова.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следственный комитет уже отрапортовал о задержании владельцев собак – местных жителей, одному из них 41 год, второму – 53 года. Под контролем следователей вчера они умертвили агрессивных животных. «С учетом того, что на телах собак имелись явные следы вещества, похожего на кровь, при помощи эксперта у животных отобраны необходимые образцы для сравнительной экспертизы», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, назначены иные исследования. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте владельцев собак. Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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