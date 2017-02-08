Одному из хозяев собак, загрызших 7-летнюю девочку в Пальмино, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности

Публикации за 08.02.17

Следователи предъявили обвинение хозяину одной из собак, которые загрызли девочку в селе Пальмино. 54-летний Эдуард Канифин обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Сейчас Канифин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. В отношении хозяина второй собаки – Александра Фомина – вопрос еще решается, поскольку не закончена экспертиза.

СУ СК РФ по Свердловской области сегодня предъявило обвинение одному из задержанных ранее хозяев собак, которые растерзали 7-летнюю девочку в селе Пальмино Таборинского района. Эдуарду Канифину предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», рассказал NDNews.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Хозяину второй собаки, напавшей на ребенка, Александру Фомину, обвинение пока не предъявлено, соответственно, не избрана мера пресечения. По словам Александра Шульги, еще не закончена экспертиза, которая бы установила, точно ли животное причастно к гибели ребенка. Продолжается изучение вещественных доказательств. После чего будет принято решение и в отношении Фомина.

Напомним, бездыханное тело 7-летней девочки обнаружили 5 февраля около 14:10 подростки. Тело лежало на детской площадке возле местного ДК. Медик констатировал, что дикие животные перегрызли малышке шею. Собаки, по словам очевидцев трагедии, кружили неподалеку от трупа. При этом сам момент нападения животных на ребенка никто не видел. Но раны от зубов и когтей, что были обнаружены на теле, говорили сами за себя.

Семья погибшей девочки считалась благополучной, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала. Девочка жила в деревне с матерью и братом. 31-летняя мама подростка ранее развелась с супругом и в последнее время встречалась с мужчиной, который работает вахтовым методом. В день трагедии ни отчима, ни матери в Пальмино не было. 7-летнюю девочку оставили под присмотром бабушки и дедушки, поскольку мужчина уехал на заработки, а женщина отправилась в роддом. По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, накануне трагедии она родила третьего ребенка. Бабушка с дедушкой 5 февраля отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Те отправились к дворцу культуры. Дети играли возле горки, но через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна, так как подружки пошли на репетицию в ДК.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Под контролем следователей хозяева Александр Фомин и Эдуард Канифин умертвили животных. 6 февраля Тавдинский районный суд отказался удовлетворять ходатайство следствия об аресте Фомина и Канифина. Таким образом, меру пресечения подозреваемым должно избрать следствие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

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