Екатеринбуржца оштрафовали за выгул собаки без намордника

Публикации за 13.04.17

Жителя Екатеринбурга наказали за выгул бойцовской собаки без намордника. Соседи горе-собаковода своими жалобами добились, чтобы мужчина заплатил штраф в 3000 рублей.

Наказания для собаковода добились жители дома № 19 по улице Опалихинской. Они обратились в полицию с жалобой на своего соседа, который выгуливает собаку бойцовской породы без намордника. Причем даже когда пес облаивает людей, владелец агрессивного животного не берет его на короткий поводок. Это нарушение подпадает под статью 38 закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» «Нарушение правил содержания домашних животных».

Но так как в Свердловской области у полицейских до сих пор нет полномочий выписывать штрафы за такие нарушения, обращение было передано в МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района», инспектор составил акт, который ушел на рассмотрение в районную администрацию. Члены комиссии не в первый раз получили жалобу на неадекватного владельца собаки, а потому на этот раз ему выписали штраф – три тысячи рублей.

Напомним, домашние, но спущенные с поводка агрессивные собаки зимой насмерть загрызли ребенка в деревне Пальмино Таборинского района. При этом собаки были известны всей округе – держали в страхе жителей, нападали на более мелких животных. Селяне жаловались на псов, просили принять меры. Но собаки продолжали бегать по деревне без намордников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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