Полицейские не могут штрафовать, депутаты – придумать закон: защита людей от собак уперлась в импотенцию власти

Публикации за 09.03.17

Трагедия, случившаяся в Пальмино, где домашние собаки загрызли ребенка, никак не поспособствовала наведению порядка по контролю за животными. Как и прежде, полицейские могут только пожурить владельца, отпускающего бойцовского пса с поводка. Власти к проблеме остаются равнодушными: свердловское правительство несколько лет волокитит принятие нужного соглашения, парламентарии никак не могут заняться разработкой закона – им мешает отсутствие вертикали.

В Екатеринбурге на пресс-конференции эксперты попытались обсудить, как можно защитить человека от нападения домашних собак. Поводом стала история в Пальмино. В этой тавдинской деревне, напомним, месяц назад собаки загрызли семилетнюю девочку. Причем собаки домашние – их хозяева нашлись быстро, в ходе опросов выяснилось, что эти держали в страхе всю округу, вели себя крайне агрессивно, а местные жители просили предпринять меры.

Сегодня первое слово дали Зое Киреевой, жительнице Екатеринбурга, на которую несколько лет назад напала домашняя собака. «Это произошло летом 2012 года на даче. На меня напал американский стаффордширский терьер. Это соседская собака, ее все знали, замечания хозяину делали… В тот день хозяин был пьян, открыл калитку, собака выскочила, а я проходила мимо, она на меня напала. Мы буквально катались по земле, пока соседи не подбежали. У меня был открытый перелом правой руки, скальпированные раны на голове. И психологическая травма сильнейшая», – рассказала жертва нападения собаки. По словам женщины, на больничное лечение ей потребовалось 21 день, а полностью она восстановилась только за год. Хозяин на инцидент особо не отреагировал. Правоохранители тоже не помогли – сначала Зоя Киреева обратилась в полицию, там историю замяли. Прокуратура тоже ничего не сделала. К тому же, дача находилась в Невьянском районе, у покалеченной женщины, воспитывающей маленького ребенка, не было сил туда часто ездить. Владелец наказания не понес, собака продолжает бегать без поводка.

Замначальника управления участковых и ПДН ГУ МВД по Свердловской области Алексей Меньшиков на это заметил, что пострадавшим все равно стоит обращаться в полицию после случаев нападения собак. Наказание для владельцев животных предусмотрено. А, кроме того, сейчас, после последних трагедий, участковые ориентированы на профилактику аналогичных ЧП – обходят свои территории, разъясняют владельцам животных, как их стоит выгуливать. С начала года участковые провели уже почти 30 тысяч бесед с владельцами собак. Добавим – в Екатеринбурге существуют правила содержания животных, где в частности прописана обязанность держать собак на поводке, в ряде случаев – использовать намордник и т.д. Но участковые за невыполнение правил владельца животного могут только пожурить, никакие штрафы полицейские не выписывают. Причина – в соглашении, которое должны подписать областные власти и ГУ МВД. NDNews.ru неоднократно писал о том, как лень облправительства парализовала работу участковых, с момента первой публикации прошло уже три года. Как уточнил сегодня Меньшиков, воз и ныне там, и именно из-за отсутствия этого документа требовать с участковых выписывать штрафы неадекватным собаководам нельзя.

О несовершенстве закона сегодня очень много говорила Галина Артемьева, помощник депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Для ясности отметим: Павел Крашенинников – председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству. Беспрерывно «сидит» в Госдуме с 1999 года. По образованию юрист, возглавляет Ассоциацию юристов России, обещает «переписать» УК, пишет юридические книги и комментарии к Гражданскому, Жилищному и другим кодексам РФ. А сама Артемьева была депутатом заксо прошлого созыва, то есть имела возможность внести в Госдуму законодательную инициативу.

«Пока не будет закона о правилах и порядке содержания домашних животных, мы постоянно будем говорить о таких случаях (как в Пальмино и с Зоей Киреевой, – прим. ред). Собака просто защищала свою территорию, виноват ее хозяин. А по Качканару ходят безнадзорные коровы, а если там бык будет?» – озадачилась помощник депутата ГД и посвятила пространный монолог важности принятия законов по содержанию собак, которые все никак никто не может придумать. Отвечая на вопрос корреспондента NDNews.ru, что же мешает Крашенинникову выполнить свою работу (внести законопроект) Артемьева заметила, что парламентарий этим «займется буквально сегодня». «И у нас не зря формируется депутатская вертикаль. Вот когда выстроится вертикаль от муниципалитета, заксобрания, тогда можно будет собрать предложения», – неуклюже решила напомнить об инициативе своего начальника Артемьева. Как же парламентарий без «вертикали» почти 20 лет работает в Госдуме, осталось неясным. По словам Артемьевой, разрабатывая закон, «не надо изобретать велосипед. Надо взять опыт других стран, но с условиями нашего менталитета». Опыт каких стран брать и в чем особенности нашего менталитета, бывшая депутат заксо пояснять не стала.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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