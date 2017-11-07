Выпивохи и безобразники – бойтесь! Полиции разрешат штрафовать хулиганов в честь мундиаля

С середины 2014 года в Свердловской области полицейские не могли штрафовать мелких хулиганов – тех, кто шумит по ночам, выгуливает собак без поводка, выпивает на детских площадках. Стражи порядка ждали действий от региональных властей – чиновникам необходимо было подписать разрешающий документ. Судя по всему, в 2018 году участковым, наконец, вернут возможность наказывать таких нарушителей. Правда, только на год.

Речь идет о ситуации, возникшей в июле 2014 года – тогда федеральным законом была изменена статья КоАП, затрагивающая региональные законы о правонарушениях, и для того, чтобы полицейские могли в полной мере исполнять свои функции, область должна подписать соответствующее соглашение. По сути, любителю припарковаться на газоне, слишком шумному соседу, взрослым, чьи дети игнорируют комендантский час и еще по ряду нарушений полицейские не могли выписывать штрафы – могли только пожурить. РИА «Новый День» на протяжении этих лет следило за судьбой закона. Полицейские в своих комментариях сетовали, что ситуация с мертвой точки не сдвигается.

Загвоздка, очевидно, была в финансировании – работу полицейских по региональным законам о правонарушениях должен оплатить субъект Федерации. И на 2018 год, в год проведения Чемпионата мира по футболу, средства, наконец, нашлись. По крайней мере, проект бюджета на следующий год такое финансирование подразумевает – в него включена целевая статья «Субвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». Согласно этой статье, регион выделяет субвенцию федеральному бюджету «на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». На эти цели израсходуют 3 млн 273 тысячи рублей.

Но с окончанием мундиаля, возможно, «участковое бессилие» вернется. В проекте бюджета по этой статье на 2019 и 2020 годы предусмотрено выделение 0 рублей 00 копеек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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