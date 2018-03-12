ГУ МВД: правительство Свердловской области не подписало соглашение о штрафах для хулиганов

Соглашение между региональным правительством и полицейскими, благодаря которому можно будет штрафовать нарушителей тишины и порядка, в Свердловской области так и не подписано.

Такое заявление сегодня в заксобрании на комитете по законодательству сделал начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Максим Балакин. Парламентарии в ответ промолчали. Таким образом, в регионе у полицейских фактически нет возможности наказывать мелких хулиганов – тех, кто шумит по ночам, выгуливает собак без поводка, паркуется на газонах и т.п. Соглашение должны были подписать еще в 2014 году, загвоздка, очевидно, в финансировании – работу полицейских по региональным законам о правонарушениях должен оплатить субъект Федерации. Как сегодня отметил Балакин, в целом по России такое соглашение действует только в пяти регионах.

В этом году при принятии бюджета было заложено финансирование по статье «Субвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». Причем только на этот год, на 2019 и 2020 годы выделено 0 рублей. Видимо, сотрудничество с полицейскими хотели предусмотреть к ЧМ-2018. Не исключено, что к мундиалю соглашение все-таки появится, Балакин отметил, что разговор об этом был в феврале, региональные власти подписывать документ планировали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

Общественники, оппозиционеры, домоседы: кто будет наблюдать за выборами президента России. / В минЖКХ объяснили огромные цифры в квитанциях за январь. / Слух дня: Эхо визита Путина – после 18 марта в УрФО может наступить новая политическая реальность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»