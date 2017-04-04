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Публикации за 04.04.17

В селе Тугулымского района на 20 дней закрыли школу: «света нет, отвалилась штукатурка» (ФОТО)

В селе Тугулымского района на 20 дней закрыли школу: «света нет, отвалилась штукатурка» (ФОТО)

Единственную школу в селе Ошкуково Тугулымского района закрыли на 20 дней из-за антисанитарии. В соцсетях родители учеников жалуются на жуткое состояние помещений: по их словам, света в школе нет после того, как замкнуло проводку, в кабинетах осыпается штукатурка, повсюду сырость.

В Роспотребнадзор по Свердловской области обратились родители учеников МАОУ Ошкуковской средней общеобразовательной школы № 31 (Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Ленина, 1), которые пожаловались на антисанитарию. Претензии родителей подтвердились: в школе протекает кровля, в помещениях, включая медкабинет, видны подтеки, стены и потолки кабинетов 2 этажа поражены грибком. И прямо во время уроков идет ремонт кровли. Как прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам административного расследования в отношении МАОУ Ошкуковской СОШ № 31 составлен протокол по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ, протокол был направлен в тугулымский суд, который постановлением от 31 марта приостановил работу школы на 20 суток.

Добавим, в «Одноклассниках» родители учеников обсуждают условия, в которых приходится заниматься их детям. Еще в начале марта женщина, зарегистрировавшаяся как Галина Ошкукова (Одукалец), оставила сообщение с фотографиями классов. «Школа наша на данный момент находится в аховом состоянии. Директор Стражков Н.В. запустил весь учебный процесс. Крыша в школе полностью протекает и это видите на фотографиях. Света в школе нет, а на неделе замкнула проводка и получился хлопок на подобии взрыва, что даже отвалилась штукатурка. Чудом никто не пострадал. Я борюсь с бюрократизмом в школе уже два года, но у директора в управлении образования свой человек. Они высосали из школы все, что можно, а теперь он грозит закрыть школу. У нас из деревни уже более 10 детей перевели в районную школу за 5 км», – написала женщина (орфография и пунктуация авторские, – прим. ред). Она же указывает, что ежегодно школа вот в таком состоянии умудряется проходить проверку, притом, что второй этаж закрыт уже второй год. «Директор школы собрал учителей и сказал: «Кому не нравятся такие условия, у кого аллергия, кто чихает и кашляет от сырости, ищите другое место работы», – отвечает ей Светлана Шимелис. Еще несколько пользователей в комментариях соглашаются, что школа на самом деле выглядит ужасно.

Новый День: В селе Тугулымского района на 20 дней закрыли школу: ''света нет, отвалилась штукатурка'' (ФОТО)

Тугулымский район, Светлана Загороднева

Тугулымский район. Другие новости 04.04.17

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