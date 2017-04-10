Школу под Белояркой оштрафовали за свалку мусора и разруху в спортзале

Публикации за 10.04.17

Черноусовская школа получила несколько штрафов за антисанитарию в здании: мусор вывозится несвоевременно, помещения требуют ремонта, персонал пищеблока не имеет всех необходимых прививок.

Роспотребнадзор по Свердловской области продолжает наказывать школы за антисанитарию. На прошлой неделе две поселковые школы после выявленных нарушений были закрыты, теперь на нарушениях попалась школа в № 19 в селе Черноусово Белоярского района.

«В ходе проверки школы выявлено множество нарушений санитарных правил. Ряд учебных помещений, туалетные комнаты недостаточно оснащены оборудованием и необходимой мебелью, раздевалки при спортивном зале требуют ремонта. Не обеспечен своевременный вывоз бытовых отходов», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Кроме того, есть нарушения и на пищеблоке – у части продукции нет документов, подтверждающих качество и безопасность, не весь персонал обеспечен спецодеждой, несвоевременно проводится очистка системы вентиляции в горячем цехе пищеблока, инвентарь, в котором хранится и готовится продукция, со сколами и трещинами. К тому же, не все сотрудники пищеблока сделали прививки от дизентерии Зонне и кори. Помещения пищеблока требуют ремонта.

Пока речь идет о штрафах – в отношении юрлица и руководителя юрлица школа поставлены семь протоколов на общую сумму в 72 тысячи рублей. Директор получил предписание об устранении нарушений.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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