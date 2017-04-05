NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 05.04.17

В Свердловской области вторую школу закрыли за антисанитарию на 3 месяца

В Свердловской области вторую школу закрыли за антисанитарию на 3 месяца

В городе Михайловске суд приостановил на 90 дней работу местной школы из-за нарушений санитарных норм: у школы нет фонарей снаружи, а пол в спортзале может причинить детям травмы. Это второе образовательное заведение за последние два дня, которое закрыли по требованию Роспотребнадзора.

Весенние каникулы в городе Михайловске продлились на 90 суток из-за нарушения образовательным учреждением санитарно-эпидемиологических требований, – сообщает сегодня пресс-служба УФССП по Свердловской области. Суд вынес решение о приостановлении деятельности школы №1 в связи с нарушением ч. 2 ст. 6.7. КоАП. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели в школе проверку, в ходе которой выяснилось, что нет внешнего освещения, пол в спортзале имеет дефекты, что может привести к травмам, также есть нарушения в кабинетах физики, биологии, географии.

Если требования надзорного ведомства будут устранены, школа может открыться раньше, чем через 3 месяца.

Напомним, накануне стало известно, что . Там в здании нет света и местами отваливается штукатурка.

Михайловск, служба информации РИА «Новый День»

Михайловск. Другие новости 05.04.17

Скандал с колесом обозрения, на котором где «забыли» женщину с ребенком, закончился увольнением смотрителя. / В Екатеринбурге судят парапланериста за покатушки над Шарташом. / Во все тяжкие с пометкой «строго 18+» – в Театре драмы впервые в России поставили «Спасти Джейсона» (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter