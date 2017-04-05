В Свердловской области вторую школу закрыли за антисанитарию на 3 месяца

Публикации за 05.04.17

В городе Михайловске суд приостановил на 90 дней работу местной школы из-за нарушений санитарных норм: у школы нет фонарей снаружи, а пол в спортзале может причинить детям травмы. Это второе образовательное заведение за последние два дня, которое закрыли по требованию Роспотребнадзора.

Весенние каникулы в городе Михайловске продлились на 90 суток из-за нарушения образовательным учреждением санитарно-эпидемиологических требований, – сообщает сегодня пресс-служба УФССП по Свердловской области. Суд вынес решение о приостановлении деятельности школы №1 в связи с нарушением ч. 2 ст. 6.7. КоАП. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели в школе проверку, в ходе которой выяснилось, что нет внешнего освещения, пол в спортзале имеет дефекты, что может привести к травмам, также есть нарушения в кабинетах физики, биологии, географии.

Если требования надзорного ведомства будут устранены, школа может открыться раньше, чем через 3 месяца.

Напомним, накануне стало известно, что на 20 дней за аналогичные нарушения закрыли школу в селе Ошкуково Тугулымского района. Там в здании нет света и местами отваливается штукатурка.

Михайловск, служба информации РИА «Новый День»

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