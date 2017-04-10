«Все гниет, перекрытия перекосило»: в закрытой по суду тугулымской школе начались занятия (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В селе Ошкуково Тугулымского района по суду закрыли школу из-за жуткой антисанитарии. Однако уже с сегодняшнего дня дети пошли на учебу. Родители бьют тревогу: все проблемы остались, покосилась плита перекрытия, в двухэтажном здании заливает первый этаж, повсюду гниль. На месте побывали сотрудники Роспотребнадзора и разрешили продолжить обучение.

Здесь и далее: помещения второго этажа. Он сейчас закрыт, занятия идут только на первом

Как ранее писал NDNews.ru, единственную школу в селе Ошкуково Тугулымского района закрыли на 20 дней из-за антисанитарии. После обращения родителей с проверкой нагрянул Роспотребнадзор. Факты подтвердились: в школе протекает кровля, в помещениях, включая медкабинет, видны подтеки, стены и потолки кабинетов второго этажа поражены грибком. И прямо во время уроков идет ремонт кровли. В итоге по решению суда школу закрыли постановлением от 31 марта.

Это единственная школа в Ошкуково, ближайшая находится в райцентре в пяти километрах от села. На момент вынесения судебного решения в школе никто не учился, были каникулы. Дети должны были пойти на занятия на прошлой неделе, из-за предписания им каникулы продлили. Однако положенный срок никто выжидать не стал. Как рассказала корреспонденту NDNews.ru бабушка двух учеников, в пятницу руководство школы на родительском собрании объявило, что с понедельника, 10 апреля, учеба возобновляется. Недостатки, из-за которых суд запретил вести занятия, не только не исправили, более того, проблемы усугубились.

«Сегодня все дети пошли в школу. У меня там два внука занимаются. Всего в школе около 150 детей, около 10 детей перевели в школу Тугулыма, там больше нет мест, и ездить туда тяжело. А в эту школу детей водить страшно. Второй этаж полностью закрыли, но теперь вода течет на первый этаж! А на втором этаже плиты перекрытия падают, их покосило от постоянной влажности, они пока держатся, но кто знает… От воды все гниет», – рассказала жительница села Галина. Школе всего около 35 лет. По фотографиям видно, что здание кирпичное, и по строительным меркам школа вовсе не старая. По словам сельчанки, несколько лет назад в здании начал чуть-чуть подтекать кабинет ОБЖ на втором этаже. Тогда родители указали на это директору. Но ремонт «отложился». «Директору выделили деньги. Он построил теплицы, отремонтировал спортзал, поставил скалодром. Теперь от того ремонта ничего и не осталось. А крыша протекает везде. Над столовой дырка была, ее железом закрыли. Вроде держится, но надо проверять по всем правилам, кирпич размок, вдруг рассыплется? У нас уже было короткое замыкание – техничка включила свет, всё, пошел дым. Теперь выключатели и розетки заклеили скотчем, чтоб дети не залезли. Я своим внукам наказала вообще от стен держаться подальше, не трогать ни розетки, ни стены», – рассказала Галина.

В свердловском Роспотребнадзоре отметили, что школа начала работать с сегодняшнего дня официально, то есть предупредив все службы. Надзорное ведомство особо беспокоило, что в школе идут ремонтные работы в тот момент, когда там занимаются дети. Эту проблему решили – теперь ремонт и учебу по времени развели. Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева, теперь строители приступают к работе после завершения учебной смены, и половину кровли уже отремонтировали. Сотрудники ведомства на месте были, проверка всегда происходит с выездом.

Добавим, на прошлой неделе стало известно еще об одной закрытой из-за антисанитарии школе. Судебные приставы сообщали, что на 90 дней приостановлена работа школы № 1 в Михайловске. Здесь на сегодняшний день картина иная. По словам секретаря учебного учреждения, в пресс-релиз вкралась ошибка, закрыли не школу в городе, а ее филиал в поселке Михайловский завод. «Школа, которую закрыли, не работает, там идет устранение всех недостатков. А дети учатся в нашей школе. Организовали подвоз, они обеспечены горячим питанием, все у детей в порядке», – заверила секретарь МАОУ СШ № 1 г. Михайловска.

Фото со страницы Галины Ошкуковой (Одукалец) в «Одноклассниках»

Первый этаж. Медицинский кабинет

Тугулымский район, Светлана Загороднева

Тугулымский район. Другие новости 10.04.17

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