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Екатеринбург

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Публикации за 05.04.17

«Тотальный диктант» на площадке «Нового Дня» в Екатеринбурге прочитает Ярослава Пулинович

«Тотальный диктант» на площадке «Нового Дня» в Екатеринбурге прочитает Ярослава Пулинович

В этом году редакция РИА «Новый День» в Екатеринбурге вновь проведет «Тотальный диктант». Акция состоится в ближайшую субботу, 8 апреля. «Диктатором» – то есть тем, кто будет читать текст – в этом году согласилась быть известный уральский драматург и сценарист Ярослава Пулинович.

Напомним, в этом году текст для «Тотального диктанта» написал Леонид Юзефович, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Как и в прошлом году, площадку для написания диктанта предоставляет кофейня Coffee Project. Обращаем ваше внимание, что площадка «Нового Дня» – закрытая, то есть требуется пройти предварительную регистрацию, так как количество мест ограничено. Это можно сделать на официальном сайте «».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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