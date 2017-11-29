Объявлен автор «Тотального диктанта» 2018 года

Автором текста «Тотального диктанта» в 2018 году станет писательница из Казани Гузель Яхина, написавшая роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании в 1930-х годах. За свой дебютную работу, вышедшую в свет в 2015 году, Яхина получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». Об этом сегодня сообщил оргкомитет «Тотального диктанта».

Участникам акции, которая состоится 14 апреля будущего года, будут представлены три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер», рассказывающие об одном дне из жизни учителя немецкой словесности, сообщается на официальном сайте проекта. По словам Яхиной, все три текста войдут в новый роман «Дети мои» о судьбе поволжской немецкой автономии 1916-1938 годов.

Столица «Тотального диктанта» будет выбрана в январе 2018 года из пяти городов, которые попадут в шорт-лист по результатам народного голосования. Оно завершится 26 декабря 2017 года. На следующий день будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист. Победитель будет выбран и объявлен 27 января 2018 года на традиционной конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске.

«Сейчас в тройку лидеров входят Иркутск, Владивосток, Таллин, но ситуация может измениться в любой момент, – сообщила руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, отметив, что результат голосования будет зависеть «исключительно от активности участников и желания жителей городов-претендентов принять у себя в городе главную площадку Тотального диктанта». Всего в списке претендентов 16 городов: Екатеринбург, Владивосток, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск и эстонский Таллин. Отметим, что в Екатеринбурге «Тотальный диктант» традиционно будет проходить, в том числе, на площадке РИА «Новый День».

Организаторы «Тотального проекта» отмечают, что в прошлом году акция собрала больше 200 тыс. участников со всего мира. В 2018 году оргкомитет ожидает, что участие в диктанте примут не менее 250 тыс. человек в тысяче городов по всему миру, а количество стран, где пройдет акция, увеличится до 80-ти.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея родилась в начале 2000-х годов в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета «Глум-клуб». За более чем 10 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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