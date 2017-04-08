Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках «Тотального диктанта» было много свободных мест (ФОТО)

Публикации за 08.04.17

Сегодня в Екатеринбурге прошла акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В этом году, правда, участников было меньше, чем обычно, – почти на 300 человек. Участники, которым предложили записать под диктовку зарисовку Леонида Юзефовича о Перми и реке Каме, отмечали, что в этом году текст был проще, чем в прошлом.

«Тотальный диктант» на площадке NDNews.ru

Как передает корреспондент NDNews.ru, несмотря на то, что за сутки до диктанта на площадках не осталось свободных для регистрации мест, по факту многие, кто подавал заявку на участие, на акцию не пришли. Как рассказала агентству городской координатор ТД Ксения Семенюк, в этом году диктант написали 2408 человек, тогда как в прошлом году было 2680. Возможно, сказалась теплая погода, и уральцы предпочли провести время на свежем воздухе, возможно, отразилась на посещаемости заболеваемость – середина весны, как правило, это сезон простуд.

Напомним, «Тотальный диктант» писали и на площадке, организованной РИА «Новый День», – в кофейне Coffee Project «диктатором» была драматург Ярослава Пулинович.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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