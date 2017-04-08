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Екатеринбург

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Публикации за 08.04.17

Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках «Тотального диктанта» было много свободных мест (ФОТО)
Ярослава Пулинович диктует текст Леонида Юзефовича

Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках «Тотального диктанта» было много свободных мест (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошла акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В этом году, правда, участников было меньше, чем обычно, – почти на 300 человек. Участники, которым предложили записать под диктовку зарисовку Леонида Юзефовича о Перми и реке Каме, отмечали, что в этом году текст был проще, чем в прошлом.

«Тотальный диктант» на площадке NDNews.ru
«Тотальный диктант» на площадке NDNews.ru

Как передает корреспондент NDNews.ru, несмотря на то, что за сутки до диктанта на площадках не осталось свободных для регистрации мест, по факту многие, кто подавал заявку на участие, на акцию не пришли. Как рассказала агентству городской координатор ТД Ксения Семенюк, в этом году диктант написали 2408 человек, тогда как в прошлом году было 2680. Возможно, сказалась теплая погода, и уральцы предпочли провести время на свежем воздухе, возможно, отразилась на посещаемости заболеваемость – середина весны, как правило, это сезон простуд.

Новый День: Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках ''Тотального диктанта'' было много свободных мест (ФОТО)

Напомним, «Тотальный диктант» писали и на площадке, организованной РИА «Новый День», – в кофейне Coffee Project «диктатором» была драматург Ярослава Пулинович.

Новый День: Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках ''Тотального диктанта'' было много свободных мест (ФОТО)
Новый День: Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках ''Тотального диктанта'' было много свободных мест (ФОТО)
Новый День: Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках ''Тотального диктанта'' было много свободных мест (ФОТО)
Новый День: Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках ''Тотального диктанта'' было много свободных мест (ФОТО)
Новый День: Горожане стали меньше интересоваться грамотностью – на площадках ''Тотального диктанта'' было много свободных мест (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 08.04.17

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