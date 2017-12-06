Екатеринбуржцев научат писать по-русски в Ельцин Центре

Жители Екатеринбурга начинают готовиться к «Тотальному диктанту». Традиционная акция по проверке грамотности запланирована на 14 апреля 2018 года. Как правило, за несколько недель до диктанта местные организаторы проводят занятий для желающих подтянуть свой русский, но в этот раз они начнутся раньше.

Как сообщили в Ельцин Центре, с 7 декабря там начнутся подготовительные курсы. «Участники смогут повторить все основные разделы орфографии и пунктуации. Кроме правил слушателей курсов ждут занимательные факты о русском языке и языкознании, интересные конкурсы и викторины, а также встречи с известными писателями и журналистами города. И, конечно же, на каждом занятии можно будет попрактиковаться в написании диктанта и сразу узнать свой результат», – говорится в сообщении Ельцин Центра. Занятия будут проходить по четвергам с 19:00 до 20:20 в образовательном центре. Курс будет вести дипломированный преподаватель русского языка Анжела Брик. Первое занятие будет посвящено правописанию гласных и согласных в корне слова. Для участия необходима регистрация.

Напомним, автором текста для диктанта 2018 года стала писательница из Казани Гузель Яхина, написавшая роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании в 1930-х годах.

Екатеринбург, служба информации

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