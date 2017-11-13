Екатеринбург претендует на звание столицы «Тотального диктанта»

Екатеринбург претендует на звание еще одной столицы – на этот раз «Тотального диктанта». Акция несколько лет проводится в разных городах России, традиционно ключевым ее городом был Новосибирск, именно там придумали и впервые написали «Тотальный диктант». В этом году организаторы решили перенести столицу. В списке претендентов также Владивосток, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск, а также эстонский Таллин.

Сейчас идет он-лайн голосование – для того, чтобы выбрать один из городов, нужно быть зарегистрированным на сайте «Тотального диктанта» или войти через «ВКонтакте» или «Фейсбук». Этот этап продлится до конца декабря, тогда будет объявлен шорт-лист, в него войдут пять городов. Представители претендентов будут представлять свои города в конце января в Новосибирске, где окончательное решение о том, какой город станет столицей акции в 2018 году, примет жюри.

Пока что Екатеринбург находится на четвертом месте – впереди Иркутск, Пермь и Владивосток.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

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